La notte brasiliana ha certe partite che sembrano fatte apposta per essere vissute con il volume alto e il cuore ancora più alto. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 23:30, Internacional e Vasco da Gama si ritroveranno faccia a faccia in una sfida che sa di orgoglio, di voglia di rialzarsi e anche un po’ di follia. L’Internacional vuole cancellare quella ferita enorme del 5-1 subito nell’ultimo precedente, mentre il Vasco arriva con quella faccia da squadra che magari non sarà perfetta, ma quando prende ritmo diventa pericolosa per chiunque. E poi il calcio brasiliano è così: un momento sembra tutto tranquillo, quello dopo esplode il caos, la gente canta, si agita, soffre e ricomincia a crederci come se niente fosse. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI INTERNACIONAL-VASCO CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Internacional-Vasco in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

L’Internacional continua ad inseguire equilibrio e continuità in una stagione vissuta finora tra alti e bassi. Il recente pareggio contro il Coritiba ha mostrato ancora una volta una squadra capace di controllare il possesso e creare volume offensivo, ma non sempre abbastanza lucida nel gestire i momenti decisivi della partita. La vittoria ottenuta in Copa do Brasil contro l’Athletic Club potrebbe però rappresentare un passaggio importante dal punto di vista mentale. Paulo Pezzolano sta cercando di costruire una squadra più aggressiva nella pressione alta e più verticale negli ultimi metri, sfruttando soprattutto la qualità tecnica di Alan Patrick tra le linee. Alerrandro continua ad essere il riferimento offensivo principale, mentre Carbonero e Vitinho hanno il compito di dare velocità e imprevedibilità sugli esterni. Molto importante anche il lavoro di Bruno Henrique e Villagra nel dare ordine e copertura davanti alla difesa.

Il Vasco da Gama arriva invece a questa sfida con una classifica leggermente più tranquilla e con la sensazione di aver finalmente trovato una propria identità. La vittoria contro l’Athletico Paranaense ha dato ulteriore fiducia ad una squadra che nelle ultime settimane ha mostrato maggiore compattezza e soprattutto più qualità nella gestione delle transizioni offensive. Renato Gaúcho ha dato personalità alla squadra, costruendo un gruppo che sa alternare momenti di possesso a ripartenze molto rapide. Tchê Tchê e Hugo Moura garantiscono esperienza e palleggio in mezzo al campo, mentre David e Carlos Andrés Gómez sono due giocatori capaci di creare continuamente pericoli negli spazi aperti.

Le probabili formazioni di Internacional-Vasco

L’Internacional dovrebbe confermare il proprio 4-2-3-1 offensivo. Villagra e Bruno Henrique avranno il compito di proteggere la difesa e accompagnare la costruzione, mentre sulla trequarti Alan Patrick agirà da uomo chiave per collegare centrocampo e attacco. Carbonero e Vitinho proveranno invece ad allargare il gioco e creare superiorità sulle corsie.

Il Vasco da Gama dovrebbe rispondere con un sistema molto simile, puntando soprattutto sulla qualità tecnica dei propri esterni offensivi. Tchê Tchê agirà da riferimento creativo in mezzo al campo, mentre David e Gómez cercheranno di sfruttare eventuali spazi lasciati dalla linea alta dell’Inter.

Internazionale (4-2-3-1): Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho, Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Johan Carbonero; Alessandro.

Vasco da Gama (4-2-3-1): Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros; Marino Hinestroza, Tchê Tchê, Carlos Andres Gomez; Davide.

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