Ipswich-Bristol City streaming gratis: dove vederla in diretta TV

Ipswich Town-Bristol City è in programma martedì 20 gennaio 2026 alle 20:45 per la Championship inglese. L’Ipswich, terzo in classifica, arriva da una vittoria per 3-0 sul Blackburn e sogna il secondo posto

Portman Road diventa teatro di una sfida, Ipswich-Bristol City, che può pesare come un macigno sulla corsa promozione. Si gioca martedì 20 gennaio 2026 alle ore 20:45, con l’Ipswich deciso a sfruttare il fattore campo per continuare la scalata verso la Premier League e un Bristol City che arriva con l’obiettivo chiaro di rientrare in zona playoff. Non è una partita qualsiasi: qui si gioca per cambiare il proprio destino in classifica.

Dove vedere Ipswich-Bristol City in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Ipswich-Bristol City in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Ipswich sta vivendo una stagione di alto livello dopo la retrocessione dalla Premier League. La squadra di Kieran McKenna ha reagito alla partenza lenta con una crescita costante che l’ha portata fino al terzo posto in classifica. Dopo 26 giornate, i Tractor Boys hanno raccolto 47 punti frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria netta per 3-0 contro il Blackburn, grazie a un’autorete e alle marcature di Jack Taylor e Sammie Szmodics. Un successo che ha confermato il grande momento di forma: sei risultati utili consecutivi e possibilità concreta di salire al secondo posto nel prossimo turno, in caso di passo falso del Middlesbrough.

Situazione più altalenante per il Bristol City. I Robins hanno alternato prestazioni brillanti a battute d’arresto inattese. Le roboanti vittorie contro Portsmouth e Watford avevano acceso grandi speranze, ma il ko contro il Preston e lo 0-0 di Oxford hanno frenato la corsa verso la top six. Nonostante tutto, la squadra di Struber resta pienamente in corsa playoff. Uno dei punti di forza resta la fase difensiva: appena 29 gol subiti, uno dei migliori dati del campionato. All’andata le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 1-1.

Le probabili formazioni di Ipswich-Bristol — McKenna dovrà fare a meno di Philogene-Bidace, uscito per infortunio nell’ultima gara. Al suo posto dovrebbe partire Jack Clarke. Confermato Hirst come punta centrale, supportato da Szmodics, Nunez e Clarke. A centrocampo spazio a Matusiwa e Taylor.

Struber dovrebbe confermare il 3-4-3. In porta ancora Vitek, protagonista con un clean sheet nell’ultimo turno. Difesa con Tanner, Dickie e Atkinson. A centrocampo Randell e Morsy agiranno in regia, mentre sugli esterni spazio a Vyner e Borges. Davanti il tridente formato da Twine, Riis e Mehmeti.

Ipswich: Walton, Furlong, O'Shea, Kipre, Davis, Matusiwa, Taylor, Szmodics, Nunez, Clarke, Hirst.

Bristol City: Vitek, Tanner, Dickie, Atkinson, Vyner, Randell, Morsy, Borges, Twine, Riis, Mehmeti.