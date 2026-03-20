Ipswich-Millwall: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv

Ipswich-Millwall: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 18:07)

Sfida ad alta quota in Championship tra Ipswich e Millwall, due squadre che condividono gli stessi punti in classifica e che si giocano una fetta importante della corsa alla promozione. Un confronto diretto che promette equilibrio e intensità, con entrambe le formazioni determinate a fare la differenza in uno dei momenti chiave della stagione.

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Qui Ipswich — L’Ipswich arriva a questo appuntamento in un ottimo stato di forma, forte di una lunga serie di risultati utili che ha consolidato la propria posizione nelle zone alte della classifica. La squadra ha mostrato continuità e qualità, soprattutto in fase offensiva, e punta a sfruttare il fattore campo per dare un segnale importante nella lotta ai vertici.

Qui Millwall — Il Millwall, dal canto suo, si presenta con fiducia nonostante l’ultimo passo falso, dopo una serie positiva che ne aveva rilanciato le ambizioni. Squadra concreta e capace di ottenere risultati anche in condizioni difficili, cercherà di rispondere colpo su colpo in uno scontro diretto che può indirizzare il finale di stagione.

Ipswich-Millwall, probabili formazioni — Ipswich (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Johnson; Matusiwa, Neil; Egeli, Mehmeti, Clarke; Hirst. Allenatore: Kieran McKenna

Millwall (4-2-3-1): Patterson; McNamara, Crama, Cooper, Sturge; Bannan, Mitchell; Azeez, Neghli, Langstaff; Coburn. Allenatore: Alex Neil

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