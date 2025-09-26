L'emozioni del calcio inglese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 26 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 14:57)

Tra le partite che andranno in scena sabato 27 settembre, c'è anche la sfida di Championship tra Ipswich e Portsmouth. Una partita che promette gol e spettacolo oltre ad un carico di storia e tradizione che rende unica questa sfida.

Dove vedere Ipswich-Portsmouth in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — L'Ipswich Town ha avviato la stagione in modo incostante, raccogliendo una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta, con un bottino di 9 reti realizzate e 5 incassate. La squadra guidata da Kieran McKenna ha però mostrato una certa compattezza nei match casalinghi, dove è rimasta imbattuta grazie a una vittoria e due pareggi. Sul fronte opposto, il Portsmouth ha collezionato due successi, due pari e due sconfitte, con un bilancio reti sfavorevole di 4 a 5. Nonostante ciò, la formazione allenata da John Mousinho ha saputo reggere bene lontano dal proprio stadio, mantenendo l’imbattibilità in trasferta con una vittoria e due pareggi.

L’ultima sfida tra le due compagini si è chiusa sul 2-2, confermando l’equilibrio che ha spesso contraddistinto gli scontri diretti. Analizzando i confronti recenti, l’Ipswich Town ha avuto la meglio in due occasioni, mentre il Portsmouth ha vinto una volta, con due pareggi a completare il bilancio degli ultimi cinque incontri. Entrambe le squadre hanno quindi valide ragioni per puntare alla vittoria in questo match, con l'obiettivo di scalare posizioni in classifica e rilanciare le proprie ambizioni stagionali.

Le probabili formazioni di Ipswich-Portsmouth — Ipswich (4-4-2): Palmer, Furlong, O’Shea, Kipre, Davis, Matusiwa, Cajuste, McAteer, Akpom, Philogene, Hirst

Portsmouth (3-5-2): Killip, Swanson, Knight, Poole, Ogilvie, Le Roux, Dozzell, Segecic, Swift, Bianchini, Bishop