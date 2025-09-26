Tra le partite che andranno in scena sabato 27 settembre, c'è anche la sfida di Championship tra Ipswich e Portsmouth. Una partita che promette gol e spettacolo oltre ad un carico di storia e tradizione che rende unica questa sfida.
CHAMPIONSHIP
Ipswich-Portsmouth: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Ipswich-Portsmouth in diretta TV e in streaming LIVE—
Con Bet365 puoi seguire Ipswich-Portsmouth GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365, in modo semplice e veloce. Il servizio è fruibile senza costi per tutti gli utenti già registrati e non: è sufficiente creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo all’ampio palinsesto di partite disponibile su Bet365. Ma anche a un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Ideale per analizzare ogni momento della gara.
Il momento delle due squadre—
L'Ipswich Town ha avviato la stagione in modo incostante, raccogliendo una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta, con un bottino di 9 reti realizzate e 5 incassate. La squadra guidata da Kieran McKenna ha però mostrato una certa compattezza nei match casalinghi, dove è rimasta imbattuta grazie a una vittoria e due pareggi. Sul fronte opposto, il Portsmouth ha collezionato due successi, due pari e due sconfitte, con un bilancio reti sfavorevole di 4 a 5. Nonostante ciò, la formazione allenata da John Mousinho ha saputo reggere bene lontano dal proprio stadio, mantenendo l’imbattibilità in trasferta con una vittoria e due pareggi.
L’ultima sfida tra le due compagini si è chiusa sul 2-2, confermando l’equilibrio che ha spesso contraddistinto gli scontri diretti. Analizzando i confronti recenti, l’Ipswich Town ha avuto la meglio in due occasioni, mentre il Portsmouth ha vinto una volta, con due pareggi a completare il bilancio degli ultimi cinque incontri. Entrambe le squadre hanno quindi valide ragioni per puntare alla vittoria in questo match, con l'obiettivo di scalare posizioni in classifica e rilanciare le proprie ambizioni stagionali.
Le probabili formazioni di Ipswich-Portsmouth—
Ipswich (4-4-2): Palmer, Furlong, O’Shea, Kipre, Davis, Matusiwa, Cajuste, McAteer, Akpom, Philogene, Hirst
Portsmouth (3-5-2): Killip, Swanson, Knight, Poole, Ogilvie, Le Roux, Dozzell, Segecic, Swift, Bianchini, Bishop
