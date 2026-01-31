Ipswich–Preston: preview, statistiche e probabili formazioni Championship

Ipswich–Preston è una gara che mette a confronto due squadre in momenti opposti. I Tractor Boys restano una delle formazioni più solide del campionato

Stefano Sorce 31 gennaio - 02:37

La Championship propone un confronto interessante a Portman Road, dove Ipswich-Preston sabato 31 gennaio 2026, nel pomeriggio, per una sfida che può pesare in modo significativo sulla corsa alla promozione e sulla zona playoff.

Dove vedere Ipswich-Preston in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Ipswich Town ha interrotto la propria striscia positiva nell’ultimo turno, perdendo 3-1 sul campo dello Sheffield United, ma il ko non cancella quanto di buono fatto nelle settimane precedenti. La squadra di Kieran McKenna resta terza in classifica con 50 punti dopo 28 giornate e ha ancora una gara da recuperare rispetto a diverse dirette concorrenti. Il vero punto di forza dei Tractor Boys è il rendimento casalingo. A Portman Road, l’Ipswich ha vinto sette partite consecutive ed è stato sconfitto solo una volta in tutta la stagione, confermandosi una delle squadre più affidabili davanti al proprio pubblico. Anche i precedenti sorridono ai padroni di casa, imbattuti contro il Preston nelle ultime otto gare interne.

Il Preston North End, invece, vive il momento più difficile della propria annata. Dopo una stagione tranquilla fino a poche settimane fa, i Lilywhites sono reduci da quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni, l’ultima delle quali un pesante 4-0 subito a Middlesbrough. In questo filotto negativo, la squadra di Paul Heckingbottom non è riuscita a segnare nemmeno un gol e ha chiuso le ultime due gare in inferiorità numerica.

Probabili formazioni — L’Ipswich Town dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, puntando su equilibrio e qualità tra le linee. Il Preston North End risponderà con un 3-5-2, assetto pensato per garantire maggiore copertura e densità a centrocampo.

Ipswich Town (4-2-3-1) Walton; Furlong, O’Shea, Kipre, Davis; Matusiwa, Cajuste; Egeli, Szmodics, Clarke; Hirst

Preston North End (3-5-2) Walton; Offiah, Gibson, Small; Valentin, Devine, Whiteman, McCann, Lewis; Dobbin, Jebbison.

