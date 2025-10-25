Ipswich-West Bromwich, dodicesima giornata di Championship: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 07:49)

Ipswich-West Bromwich Albion, match valido per il 12° turno di Championship. Due squadre un po' troppo lontani dai rispettivi obiettivi stagionali, reduci entrambe da due stop nella giornata precedente, ma con possibilità di rientrare pienamente in corsa. Scopri come seguire la sfida di Championship Ipswich-West Bromwich GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Ipswich-West Bromwich: dove vedere la Championship in Tv e in Streaming — IPSWICH WEST BROMWICH DIRETTA TV STREAMING GRATIS CHAMPIONSHIP LIVE - Con Bet365 puoi seguire Ipswich-West Bromwich GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

La partita, in programma sabato 25 ottobre alle ore 13:30 sarà visibile in diretta streaming su Bet365. Per seguire la sfida occorrerà registrarsi, creando un nuovo account e versando un deposito minimo.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Ipswich-West Bromwich” nella sezione Live Streaming.

Qui Ipswich — L’Ipswich Town sta attraversando un periodo complicato. Negli ultimi incontri sono arrivate due sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro la neopromossa per 3-0, un risultato che ha fatto suonare un campanello d’allarme. L’allenatore Kieran McKenna ha provato a scuotere la squadra cambiando sette undicesimi della formazione, ma l’effetto sperato non si è ancora visto.

Nonostante il momento negativo, il rendimento in casa resta discreto, con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta: un piccolo salvagente che permette di sperare in un rilancio in chiave playoff.

Qui West Bromwich — Il West Bromwich Albion arriva alla sfida con la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Watford, il quarto ko stagionale. Con cinque vittorie e due pareggi, i Baggies occupano il nono posto, a un passo dalla zona playoff, e puntano a sfruttare questa trasferta per consolidare la propria posizione.

Ipswich-West Bromwich, probabili formazioni — L’Ipswich si affida a Walton in porta e a una difesa composta da Johnson, O'Shea, Greaves e Davis, giocatori solidi ma anche capaci di spingere in fase offensiva. In mezzo al campo la coppia Núñez–Cajuste garantisce equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Davanti, la trequarti con Philogene, Akpom e Clarke assicura imprevedibilità e talento, a sostegno della punta Hirst, terminale offensivo principale.

Il West Brom propone Griffiths tra i pali, con Campbell, Phillips, Mepham e Taylor a comporre la linea difensiva. In mediana, Diakité e Mowatt sono chiamati a gestire il ritmo del gioco e a proteggere la retroguardia. Il trio offensivo formato da Iling, Price e Johnston agirà alle spalle del centravanti Maja, pronto a sfruttare le occasioni create dai compagni.

Ipswich (4-2-3-1): Walton, Johnson, O'Shea, Greaves, Davis, Núñez, Cajuste, Philogene, Akpom, Clarke, Hirst.

West Bromwich (4-2-3-1): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Taylor, Diakité, Mowatt, Iling, Price, Johnston, Maja.

Non perderti la Championship: segui LIVE Ipswich-West Bromwich, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.