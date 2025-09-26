Irlanda, Galway-Cork City, gara valida per la trentaduesima giornata di Premier Division: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 04:42)

Ad Eamonn Deacy Park Galway-Cork City vale il 32° turno di Premier Division, la Serie A irlandese. Momento difficile per la formazione di casa che nelle ultime cinque sfide tra Coppa Nazionale e campionato ha rimediato altrettante sconfitte; gli ospiti non se la passano meglio visto che occupano l'ultima posizione in classifica, proprio alle spalle del Galway che ha ancora delle chance per evitare la retrocessione.

Qui Galway — Il Galway United si presenta alla sfida con il morale a pezzi. I Tribesmen non assaporano una vittoria da ben 11 turni consecutivi, raccogliendo appena tre pareggi e scivolando pericolosamente al nono posto della classifica. La recente sconfitta nel derby contro lo Sligo Rovers ha aggravato la crisi, portando i rivali a tre lunghezze di vantaggio.

A complicare la situazione ci pensa anche la squalifica del centrocampista David Hurley, uno dei pochi a salvarsi nelle ultime uscite. Senza il suo talento in mezzo al campo, la squadra di John Caulfield sembra ancora più fragile e poco ispirata. In poche parole: il Galway arriva a questa sfida con un disperato bisogno di punti, ma con pochissime certezze.

Qui Cork City — Dall’altra parte, il Cork City non ha vissuto certo una stagione brillante, ma intravede ancora un barlume di speranza. I Rebels sono reduci da alcuni segnali positivi, come le vittorie ottenute il mese scorso contro Waterford e proprio contro il Galway. Tuttavia, il pesantissimo 4-0 subito dal St Patrick’s Athletic ha riportato a galla tutte le difficoltà di un gruppo che fatica a trovare continuità.

La squadra di Ger Nash sa che il margine d’errore è praticamente azzerato: un successo li rilancerebbe a soli cinque punti dalla salvezza, mentre una sconfitta potrebbe equivalere a una condanna quasi definitiva. La loro arma? La voglia di reagire subito dopo il tracollo di Dublino.

Galway-Cork City, probabili formazioni — GALWAY (probabile formazione): Clarke, Esua, Buckley, Slevin; McCarthy, Burns, Brouder, Keohane; Bolger, Hickey; McGuinness. Allenatore: John Caulfield

CORK CITY (probabile formazione): Wood; Hawkins, Lynch, McGuinness; Croly, Gormley, Russell, Osam, Doyle; Reilly, Gilzean. Allenatore: Richie Holland