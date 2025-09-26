Al Tolka Park di Dublino va in scena Shelbourne-Waterford, match valido per la trentaduesima giornata di Premier Division. Padroni di casa nutrono ancora qualche speranza di partecipare ai play-off, mentre gli ospiti dovranno lottare fino alla fine per guadagnarsi l'aritmetica salvezza.
Qui Shelbourne—
I Reds di Joey O’Brien si presentano al match del Tolka Park con la voglia di ritrovare slancio, dopo una stagione intensa che li ha visti protagonisti anche in Europa. Con la qualificazione storica alla fase a gironi della UEFA Conference League, lo Shelbourne punta a chiudere al meglio il campionato per garantirsi un piazzamento europeo nel 2026.
Attualmente al sesto posto con 43 punti in 30 partite, la squadra di Dublino vuole sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli avversari e ritrovare fiducia prima della sfida europea contro il BK Hacken.
Qui Waterford—
I Blues in viaggio verso la capitale in cerca di riscatto. Nonostante due sconfitte di misura nelle ultime gare, la squadra ha mostrato segnali positivi e si trova ora all’ottavo posto con 34 punti, pronta a lottare nelle ultime cinque giornate della stagione.
La vittoria ottenuta a Tolka Park nel weekend festivo di maggio, grazie al colpo di testa lampo di Pádraig Amond, resta un ricordo recente e motivante: il Waterford scenderà in campo con l’ambizione di replicare quell’impresa e regalare ai propri tifosi un’altra serata speciale.
Shelbourne-Waterford, probabili formazioni—
SHELBOURNE (probabile formazione): Speel; Gannon, Barrett, Bone, Mbeng, Lunney, Henry-Francis, Caffrey; Wood; Boys, Odubeko. Allenatore: Joey O’Brien
WATERFORD (probabile formazione): McMullan, Burke, Horton, Olayinka, Amond, Dempsey, Radkowski, Glenfield, Miles, Rossiter, Coyle. Allenatore:
