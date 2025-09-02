Islanda-Slovenia, dove vedere EuroBasket in Diretta TV e in Streaming

Islanda-Slovenia, quarta giornata della fase a gironi del Gruppo D di EuroBasket: dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming LIVE

2 settembre 2025

Alla Spodek Arena (Katowice) va in scena la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket, organizzati da Cipro, Lettonia, Finlandia e Polonia. Nel Gruppo D quello tra Islanda e Slovenia è a tutti gli effetti uno scontro diretto per mantenere vive le speranze di qualificazione alla seconda fase. Chi perde, torna a casa. Fischio d'inizio fissato alle 17:00.

Islanda-Slovenia: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE — ISLANDA SLOVENIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi tra Islanda e Slovenia, in programma alle ore 17:00. Il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la sfida sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.

Il momento delle due squadre — Tre sconfitte di fila per l'Islanda in altrettante sfide disputate in questa prima fase di Eurobasket. Il roster di coach Craig Pedersen tenterà di risalire la china contro i padroni di casa della Slovenia, distanti dai propri storici standard. Ultima chance per restare in corsa per la seconda fase.

Dopo essere stata tritata da Polonia e Francia, la Slovenia ha centrato il primo successo nel torneo continentale, superando 86-69 il Belgio. Per non sprofondare negli abissi, Luca Doncic e compagni dovranno concedere il bis contro l'Islanda, fanalino di coda.

Islanda-Slovenia, probabili formazioni — ISLANDA (possibile roster titolare): Doncic, Hrovat, Krampelj, Muric, Nikolic. Coach: Craig Pedersen

SLOVENIA (possibile roster titolare): Fridriksson, Gudmundsson, Hermansson, Hlinasson, Steinarsson. Coach: Alexander Sekulic