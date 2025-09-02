Islanda-Slovenia, dove vedere EuroBasket in Diretta TV e in Streaming

Alla Spodek Arena (Katowice) va in scena la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket, organizzati da Cipro, Lettonia, Finlandia e Polonia. Nel Gruppo D quello tra Islanda e Slovenia è a tutti gli effetti uno scontro diretto per mantenere vive le speranze di qualificazione alla seconda fase. Chi perde, torna a casa. Fischio d'inizio fissato alle 17:00.
ISLANDA SLOVENIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi tra Islanda e Slovenia, in programma alle ore 17:00. Il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la sfida sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.
Il momento delle due squadre—
Tre sconfitte di fila per l'Islanda in altrettante sfide disputate in questa prima fase di Eurobasket. Il roster di coach Craig Pedersen tenterà di risalire la china contro i padroni di casa della Slovenia, distanti dai propri storici standard. Ultima chance per restare in corsa per la seconda fase.
Dopo essere stata tritata da Polonia e Francia, la Slovenia ha centrato il primo successo nel torneo continentale, superando 86-69 il Belgio. Per non sprofondare negli abissi, Luca Doncic e compagni dovranno concedere il bis contro l'Islanda, fanalino di coda.
Islanda-Slovenia, probabili formazioni—
ISLANDA (possibile roster titolare): Doncic, Hrovat, Krampelj, Muric, Nikolic. Coach: Craig Pedersen
SLOVENIA (possibile roster titolare): Fridriksson, Gudmundsson, Hermansson, Hlinasson, Steinarsson. Coach: Alexander Sekulic
