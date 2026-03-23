Jaguares-Aguilas: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Jaguares-Aguilas in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 17:24)

I Jaguares de Córdoba e i Rionegro Águilas si preparano a un confronto che potrebbe dire molto sul loro cammino in campionato. Le due squadre arrivano all’appuntamento con esigenze diverse ma con lo stesso obiettivo: migliorare la propria posizione in classifica.

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Il momento delle due squadre — Per i Jaguares la situazione appare più complessa. Il 17º posto pesa e aumenta la pressione su una squadra chiamata a reagire soprattutto davanti al proprio pubblico, dove tende a esprimere un gioco più offensivo e propositivo. Dall’altra parte, il Rionegro si trova in una posizione più tranquilla, ma non per questo può permettersi cali di concentrazione. La squadra ha infatti costruito i suoi risultati su un equilibrio tra fase difensiva e capacità di colpire in attacco.

Entrambe arrivano alla sfida dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti, segno di una continuità ancora da trovare. Proprio per questo, il match assume un valore ancora più significativo, diventando un possibile punto di svolta per entrambe.

Guardando ai precedenti, l’ultimo confronto ufficiale risale al 14 agosto 2024, quando il Rionegro Águilas si impose di misura per 1-0. In quella partita, la squadra di casa mantenne il controllo del possesso palla con il 61%, contro il 39% degli avversari, mentre i dati sui tiri in porta evidenziarono un equilibrio sostanziale, con tre conclusioni per parte. La gara fu intensa anche sul piano fisico, come dimostrano i 22 falli commessi dai padroni di casa contro i 12 degli ospiti, e un numero simile di cartellini gialli.

Nel complesso, la storia degli scontri diretti racconta di un equilibrio quasi perfetto. Su 21 partite giocate, entrambe le squadre hanno ottenuto otto vittorie ciascuna, mentre cinque incontri si sono conclusi in pareggio. Anche il numero di reti segnate riflette una leggera differenza, con 21 gol realizzati dal Rionegro contro i 16 dei Jaguares.