Segui Jaguars-Chargers in streaming e diretta TV gratis su Sisal: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere

Michele Massa 15 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 03:11)

Domenica 16 novembre alle ore 19:00 (ora italiana) andrà in scena la sfida di NFL tra Jaguars e Chargers. Guarda Jaguars-Chargers IN STREAMING LIVE GRATIS SU SISAL. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Jaguars-Chargers in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su Sisal, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Sisal, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Sisal;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Jaguars-Chargers nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Dopo aver ottenuto una vittoria convincente contro i Chiefs, i Jacksonville Jaguars hanno vissuto un netto calo di rendimento che ha messo in luce alcune fragilità. La squadra ha infatti ottenuto una sola vittoria e subito ben tre sconfitte nelle ultime quattro partite, con l'ultima delusione arrivata contro i Texans. In quella partita, Jacksonville è riuscita a perdere un vantaggio di 19 punti, con Houston che ha operato una rimonta incredibile nel quarto periodo, chiudendo la gara con un parziale devastante di 26-0. Questo risultato ha certamente scosso le certezze della squadra, che ora si trova a dover rialzare la testa.

Al contrario, i Los Angeles Chargers sono in un periodo decisamente più positivo e sembrano aver trovato la giusta continuità di gioco. La squadra è impegnata nella difficile corsa per i play-off, dove si scontra con avversari temibili come Denver e Kansas City, e questo li obbliga a non commettere errori o distrazioni. La motivazione di raggiungere la post-season è un forte stimolo per i Chargers, che sembrano essere in una forma migliore rispetto a Jacksonville in questo momento.

Considerando il momento di forma dei due team e le motivazioni che spingono i californiani, i Chargers appaiono nettamente favoriti per questa partita. La loro solidità, unita alla determinazione di non perdere terreno nella lotta per i play-off, li rende la squadra con più chance di portare a casa la vittoria. I Jaguars dovranno trovare rapidamente un modo per superare questo periodo negativo, ma contro un avversario di questo calibro, la sfida si preannuncia complicata.