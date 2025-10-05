Nei due precedenti più recenti il bilancio pende nettamente a favore dei padroni di casa, che non hanno mai perso, ottenendo una vittoria e un pareggio.

Allo Stadsparksvallen di Jonkoping andrà in scena lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 19,00 il confronto tra Jonkopings Sodra e Skovde AIK, valido per la Ettan South, la terza serie del campionato svedese. Si tratta di una sfida importante per entrambe le formazioni, che arrivano a questo appuntamento con stati di forma e ambizioni molto diverse. Con Bet365 puoi seguire Jonkopings-Skovde GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Jonkopings-Skovde in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — Lo Jonkopings Sodra sta attraversando un momento estremamente positivo. La squadra di casa ha dimostrato grande solidità tra le mura amiche, dove ha conquistato 10 vittorie consecutive allo Stadsparksvallen. L’organizzazione difensiva e la capacità di finalizzare le occasioni create hanno reso il club una delle formazioni più temute della categoria. La continuità dei risultati è la chiave del loro successo: con un attacco prolifico e un centrocampo dinamico. L’allenatore Ingelsten può contare su un gruppo affiatato e su un rendimento costante, con una media gol casalinga molto alta e una difesa che concede pochissimo.

Situazione ben diversa per lo Skovde AIK, che sta attraversando un periodo difficile in campionato. La squadra non è riuscita a vincere nessuna delle ultime cinque partite di Ettan South e mostra un rendimento deludente anche in trasferta, dove non ottiene un successo da 12 gare consecutive.Il principale problema risiede nella fase difensiva, spesso disattenta sulle seconde palle e nelle transizioni, mentre in attacco la squadra fatica a rendersi pericolosa con continuità.

Le probabili formazioni di Jonkopings-Skovde — Jonkopings (3-4-2-1): Eriksson, Almstrom, Benatallah, Eek, Ellbring, Eriksson, Farnerud, Johansson, Kiwarkis, Lyck, Lyck. Allenatore: Ingelsten.

Skovde (3-4-3): Jarlesand, Abraham, Abraham, Basic, Forsgard, Kwakwa, Lennerskog, Nordstrom, Nylen, Samuelsson, Sorman. Allenatore: Abraham.