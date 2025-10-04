Il Deportivo Junior fa la voce grossa in campionato e si prepara ad affrontare il Deportes Tolima. Scopri dove seguire la partita.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 21:04

Il colombiano colombiano, così come gli altri campionati sudamericani, è molto affascinanti sopratutto per i giovani talenti e l'intensità, partita dopo partita. Dopo 13 giornate a comandare la classifica è il Club Deportivo Junior, che nella notte tra domenica e lunedì (a 00:15) affronterà il Deportes Tolima, che attualmente alberga in sesta posizione ed è a cinque lunghezze dal Deportivo Junior. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Junior-Deportes Tolima, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Il Deportivo Junior in tredici giornate ha vinto ben sette partite, pareggiandone quattro e rimediando due sconfitte. Il dato più importante relativo all'inizio di stagione del club è relativo ai gol fatti: 26, nessuno nel campionato colombiano è riuscito a segnarne così tanti. Il Deportivo non vanta, invece, la miglior difesa, ma ha comunque subito appena 10 gol. Si presenta nettamente come la squadra favorita per questo entusiasmante confronto.

Il Deportes Tolima, invece, ha raccolto venti punti, appena cinque in meno al Deportivo Junior. Ma è reduce da ben due sconfitte di fila. Sono proprio queste che hanno fatto scivolare la squadra al sesto posto e sarà necessario invertire la rotta per non perdere di vista ulteriormente i piani più alti della classifica.

Le possibili formazioni di Junior-Deportes Tolima — Junior (4-2-3-1): Silveira; González, Báez, Maiguel, Súarez; Celis, Moreno; Chará, Hernández, Enamorado; Paiva.

Deportes Tolima (4-2-3-1): Fiermarin; Hurtado, Torres, Angulo, Hernández; Nieto, Rovira; Torres, Peréz, González Carabalì; Lencina.