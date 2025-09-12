derbyderbyderby streaming Juventus-Inter, dove vedere il Derby d’Italia in tv e streaming live

Sfida speciale

Juventus-Inter, dove vedere il Derby d’Italia in tv e streaming live

Juventus-Inter, dove vedere il Derby d’Italia in tv e streaming live - immagine 1
La super sfida di campionato tra due grandi del nostro calcio mette in palio tre punti importanti: la Juve per restare a punteggio pieno; i nerazzurri per riscattare la sconfitta contro l'Udinese
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Ecco dove si potrà vedere il Derby d'Italia tra Juventus ed Inter, valevole per la terza giornata della Serie A 2025/2026. Il big match del nostro campionato, che inizierà alle ore 18:00 di domani pomeriggio, sabato 12 settembre, si giocherà all'Allianz Stadium.

Juventus-Inter, dove vedere il Derby d’Italia in tv e streaming live- immagine 2
Genova, Italia - 31 agosto 2025: L'esultanza di Dušan Vlahovic dopo il gol contro il Genoa. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Come arrivano le due squadre alla sfida

—  

La Juventus di Igor Tudor, dopo il Mondiale per Club giocato in estate ed una buona sessione di calciomercato, ha iniziato molto bene la sua stagione. I bianconeri hanno vinto all'esordio in campionato battendo 2-0 il Parma grazie al primo gol in Italia dell'ex Lille Jonathan David ed alla rete di Dušan Vlahović. Nella giornata seguente ha vinto 0-1 in casa del Genoa con gol del numero 9 serbo che, da subentrato, sta dimostrando di essere importante nelle gerarchie bianconere.

Juventus-Inter, dove vedere il Derby d’Italia in tv e streaming live- immagine 3
Milano, Italia - 31: Lautaro Martínez durante la partita contro l'Udinese. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Così come i loro rivali, anche l'Inter di Christian Chivu ha partecipato alla competizione intercontinentale. I nerazzurri, che vogliono riprendersi da una stagione terminata con zero titoli conquistati, hanno iniziato la nuova edizione della Serie A vincendo 5-0 a San Siro contro il Torino grazie alla doppietta di Marcus Thuram ed ai gol di Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez ed Ange-Yoan Bonny, arrivato dal Parma. Nella partita successiva, giocata sempre in casa, hanno perso 1-2 contro l'Udinese dopo esser andati in vantaggio con la rete di Denzel Dumfries.

Probabili formazioni

—  

La Juve dovrà fare con le assenze dello squalificato Cambiaso e del nuovo acquisto Zhegrova, non ancora al 100% della condizione fisica, mentre sono da valutare le condizioni di Francisco Conceição, rientrato non al meglio dal Portogallo. Nessun problema, invece, per Chivu e la sua Inter, che potrebbe lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Manuel Akanji.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, João Mario; Koopmeiners, Yildiz; David. All: Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucić, Dimarco; Thuram, L. Martínez. All: Chivu

Juventus-Inter, dove vedere la partita

—  

La Vecchia Signora va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per restare a punteggio pieno. Il Biscione, invece, vuole riscattare subito la sconfitta contro l'Udinese. Il Derby d'Italia si potrà vedere sia in diretta tv che in live streaming su DAZN, che detiene i diritti televisivi della Serie A.

Leggi anche
Renate-Brescia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Primeira Liga, Porto-Nacional: diretta tv e streaming LIVE del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA