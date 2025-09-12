Juventus-Inter, dove vedere il Derby d’Italia in tv e streaming live

La super sfida di campionato tra due grandi del nostro calcio mette in palio tre punti importanti: la Juve per restare a punteggio pieno; i nerazzurri per riscattare la sconfitta contro l'Udinese

Jacopo del Monaco 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 12:46)

Ecco dove si potrà vedere il Derby d'Italia tra Juventus ed Inter, valevole per la terza giornata della Serie A 2025/2026. Il big match del nostro campionato, che inizierà alle ore 18:00 di domani pomeriggio, sabato 12 settembre, si giocherà all'Allianz Stadium.

Come arrivano le due squadre alla sfida — La Juventus di Igor Tudor, dopo il Mondiale per Club giocato in estate ed una buona sessione di calciomercato, ha iniziato molto bene la sua stagione. I bianconeri hanno vinto all'esordio in campionato battendo 2-0 il Parma grazie al primo gol in Italia dell'ex Lille Jonathan David ed alla rete di Dušan Vlahović. Nella giornata seguente ha vinto 0-1 in casa del Genoa con gol del numero 9 serbo che, da subentrato, sta dimostrando di essere importante nelle gerarchie bianconere.

Così come i loro rivali, anche l'Inter di Christian Chivu ha partecipato alla competizione intercontinentale. I nerazzurri, che vogliono riprendersi da una stagione terminata con zero titoli conquistati, hanno iniziato la nuova edizione della Serie A vincendo 5-0 a San Siro contro il Torino grazie alla doppietta di Marcus Thuram ed ai gol di Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez ed Ange-Yoan Bonny, arrivato dal Parma. Nella partita successiva, giocata sempre in casa, hanno perso 1-2 contro l'Udinese dopo esser andati in vantaggio con la rete di Denzel Dumfries.

Probabili formazioni — La Juve dovrà fare con le assenze dello squalificato Cambiaso e del nuovo acquisto Zhegrova, non ancora al 100% della condizione fisica, mentre sono da valutare le condizioni di Francisco Conceição, rientrato non al meglio dal Portogallo. Nessun problema, invece, per Chivu e la sua Inter, che potrebbe lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Manuel Akanji.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, João Mario; Koopmeiners, Yildiz; David. All: Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucić, Dimarco; Thuram, L. Martínez. All: Chivu

Juventus-Inter, dove vedere la partita — La Vecchia Signora va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per restare a punteggio pieno. Il Biscione, invece, vuole riscattare subito la sconfitta contro l'Udinese. Il Derby d'Italia si potrà vedere sia in diretta tv che in live streaming su DAZN, che detiene i diritti televisivi della Serie A.