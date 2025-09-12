Ecco dove si potrà vedere il Derby d'Italia tra Juventus ed Inter, valevole per la terza giornata della Serie A 2025/2026. Il big match del nostro campionato, che inizierà alle ore 18:00 di domani pomeriggio, sabato 12 settembre, si giocherà all'Allianz Stadium.
Sfida speciale
Juventus-Inter, dove vedere il Derby d’Italia in tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla sfida—
La Juventus di Igor Tudor, dopo il Mondiale per Club giocato in estate ed una buona sessione di calciomercato, ha iniziato molto bene la sua stagione. I bianconeri hanno vinto all'esordio in campionato battendo 2-0 il Parma grazie al primo gol in Italia dell'ex Lille Jonathan David ed alla rete di Dušan Vlahović. Nella giornata seguente ha vinto 0-1 in casa del Genoa con gol del numero 9 serbo che, da subentrato, sta dimostrando di essere importante nelle gerarchie bianconere.
Così come i loro rivali, anche l'Inter di Christian Chivu ha partecipato alla competizione intercontinentale. I nerazzurri, che vogliono riprendersi da una stagione terminata con zero titoli conquistati, hanno iniziato la nuova edizione della Serie A vincendo 5-0 a San Siro contro il Torino grazie alla doppietta di Marcus Thuram ed ai gol di Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez ed Ange-Yoan Bonny, arrivato dal Parma. Nella partita successiva, giocata sempre in casa, hanno perso 1-2 contro l'Udinese dopo esser andati in vantaggio con la rete di Denzel Dumfries.
Probabili formazioni—
La Juve dovrà fare con le assenze dello squalificato Cambiaso e del nuovo acquisto Zhegrova, non ancora al 100% della condizione fisica, mentre sono da valutare le condizioni di Francisco Conceição, rientrato non al meglio dal Portogallo. Nessun problema, invece, per Chivu e la sua Inter, che potrebbe lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Manuel Akanji.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, João Mario; Koopmeiners, Yildiz; David. All: Tudor
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucić, Dimarco; Thuram, L. Martínez. All: Chivu
Juventus-Inter, dove vedere la partita—
La Vecchia Signora va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per restare a punteggio pieno. Il Biscione, invece, vuole riscattare subito la sconfitta contro l'Udinese. Il Derby d'Italia si potrà vedere sia in diretta tv che in live streaming su DAZN, che detiene i diritti televisivi della Serie A.
