Tra le sfide più interessanti del weekend di Serie C spicca Juventus Next Gen-Arezzo. I bianconeri, reduci da tre risultati utili di fila, imbattuti in questo inizio di stagione, ospitano al Moccagatta di Alessandria la capolista Arezzo che ha collezionato tre successi in altrettante uscite stagionali e al momento guarda le avversarie dall'alto verso il basso.
JUVENTUS NEXT GEN AREZZO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C, Juventus Next Gen-Arezzo, in programma domenica 14 settembre alle ore 12:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Juventus Next Gen—
La stagione 2025-2026 della Juventus Next Gen è iniziata sotto i migliori auspici. Dopo aver bloccato all'esordio il Crotone allo Scida (0-0), la squadra di Brambilla ha ottenuto un altro buon pari in trasferta col Carpi, mentre alla prima in casa ha centrato i tre punti (2-1) contro il Livorno. Prima della pausa la selezione bianconera ha fermato anche l'Ascoli, conservando l'imbattibilità e issandosi all'8° posto.
Qui Arezzo—
C'è però chi, rispetto alla Juventus Next Gen, se la passa decisamente meglio. È il caso dell'Arezzo, prima in classifica nel Gruppo B di Serie C grazie alle vittorie ottenute contro Forlì, Vis Pesaro e Pontedera. Tuttavia i precedenti dal 2018 ad oggi contro i bianconeri non sorridono alla compagine toscana: sconfitte in sei gare su 7 (6 vittorie juventine e un pareggio).
Juventus Next Gen-Arezzo, probabili formazioni—
JUVE NEXT GEN (4-3-3): Mangiapoco, Pedro Felipe, Ngana, Puczka, Deme, Amaradio, Faticanti, Guerra, Scaglia, Turicchia, Turco. Allenatore: Massimo Brambilla
AREZZO (4-3-3): Venturi, De Col, Gilli, Gigli, Righetti, Mawuli, Guccione, Chierico, Pattarello, Cianci, Tavernelli. Allenatore: Christian Bucchi
