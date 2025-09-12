derbyderbyderby streaming Juventus Next Gen-Arezzo: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Juventus Next Gen-Arezzo, quarta giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Tra le sfide più interessanti del weekend di Serie C spicca Juventus Next Gen-Arezzo. I bianconeri, reduci da tre risultati utili di fila, imbattuti in questo inizio di stagione, ospitano al Moccagatta di Alessandria la capolista Arezzo che ha collezionato tre successi in altrettante uscite stagionali e al momento guarda le avversarie dall'alto verso il basso.

Dove vedere Juventus Next Gen-Arezzo in Diretta TV e in streaming LIVE

JUVENTUS NEXT GEN AREZZO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C, Juventus Next Gen-Arezzo, in programma domenica 14 settembre alle ore 12:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Juventus Next Gen

La stagione 2025-2026 della Juventus Next Gen è iniziata sotto i migliori auspici. Dopo aver bloccato all'esordio il Crotone allo Scida (0-0), la squadra di Brambilla ha ottenuto un altro buon pari in trasferta col Carpi, mentre alla prima in casa ha centrato i tre punti (2-1) contro il Livorno. Prima della pausa la selezione bianconera ha fermato anche l'Ascoli, conservando l'imbattibilità e issandosi all'8° posto.

Qui Arezzo

C'è però chi, rispetto alla Juventus Next Gen, se la passa decisamente meglio. È il caso dell'Arezzo, prima in classifica nel Gruppo B di Serie C grazie alle vittorie ottenute contro Forlì, Vis PesaroPontedera. Tuttavia i precedenti dal 2018 ad oggi contro i bianconeri non sorridono alla compagine toscana: sconfitte in sei gare su 7 (6 vittorie juventine e un pareggio).

Juventus Next Gen-Arezzo, probabili formazioni

JUVE NEXT GEN (4-3-3): Mangiapoco, Pedro Felipe, Ngana, Puczka, Deme, Amaradio, Faticanti, Guerra, Scaglia, Turicchia, Turco. Allenatore: Massimo Brambilla

AREZZO (4-3-3): Venturi, De Col, Gilli, Gigli, Righetti, Mawuli, Guccione, Chierico, Pattarello, Cianci, Tavernelli. Allenatore: Christian Bucchi

