Tra le sfide più interessanti del weekend di Serie C spicca Juventus Next Gen-Arezzo . I bianconeri , reduci da tre risultati utili di fila, imbattuti in questo inizio di stagione, ospitano al Moccagatta di Alessandria la capolista Arezzo che ha collezionato tre successi in altrettante uscite stagionali e al momento guarda le avversarie dall'alto verso il basso.

Qui Juventus Next Gen

La stagione 2025-2026 della Juventus Next Gen è iniziata sotto i migliori auspici. Dopo aver bloccato all'esordio il Crotone allo Scida (0-0), la squadra di Brambilla ha ottenuto un altro buon pari in trasferta col Carpi, mentre alla prima in casa ha centrato i tre punti (2-1) contro il Livorno. Prima della pausa la selezione bianconera ha fermato anche l'Ascoli, conservando l'imbattibilità e issandosi all'8° posto.