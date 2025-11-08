Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 8 novembre - 17:06

Lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria sarà il palcoscenico di Juventus Next Gen e Forlì. La gara si disputerà domani, 9 novembre, alle 12:30. I Bianconeri sono chiamati ad alzare la testa dopo ben tre sconfitte consecutive, ma Forlì non è l'avversario più abbordabile per invertire il trend. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Juventus Next Gen-Forlì, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi Juventus Next Gen-Forlì ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie C in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre — I bianconeri, con 14 punti in 12 giornate, cercano risultati utili dopo una serie di risultati negativi e problemi di concretezza sotto porta. La squadra di Brambilla crea molto ma fatica a trasformare il possesso in occasioni pulite. Il Forlì, invece, arriva lanciatissimo con 20 punti e una delle migliori difese del girone. Solido e organizzato, alterna controllo e verticalità, mostrando grande equilibrio tattico. Le palle inattive e la compattezza difensiva sono i punti di forza del gruppo romagnolo. Gestire i ritmi nei primi minuti sarà la chiave per indirizzare la gara sui propri binari.

Le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Forlì — Forlì sta disputando un'ottima stagione e molto probabilmente approccerà alla sfida contro la Juventus nel segno della continuità, confermando in larga parte l'ultima formazione. Brambilla, invece, potrebbe cercare qualche jolly dalla panchina, provando ad invertire il trend negativo imboccato dalla sua squadra e riaccendendo il fuoco della vittoria.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco, Turicchia, Pedro Felipe, Brugarello; Turco, Faticanti, Owusu, Pagnucco; Deme, Vacca; Okoro. All. Brambilla.

FORLI (4-3-3): Martelli; Saporetti, Elia, Cavallini, Manetti; Franzolini, Menarini, Farinelli; De Risio, Petrelli, Macri. All. Miramari.

