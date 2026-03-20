Juventus Next Gen-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

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Scontro diretto in zona play-off tra Juventus Next Gen e Gubbio , due squadre racchiuse in pochi punti e determinate a consolidare la propria posizione nella griglia finale. Una sfida che si preannuncia equilibrata e intensa, con entrambe le formazioni consapevoli dell’importanza del risultato in questa fase della stagione.

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