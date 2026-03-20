Juventus Next Gen-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

Scontro diretto in zona play-off tra Juventus Next Gen e Gubbio, due squadre racchiuse in pochi punti e determinate a consolidare la propria posizione nella griglia finale. Una sfida che si preannuncia equilibrata e intensa, con entrambe le formazioni consapevoli dell’importanza del risultato in questa fase della stagione.
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Qui Juventus Next Gen—
La Juventus Next Gen arriva all’appuntamento dopo un periodo non particolarmente brillante in termini di continuità, ma con la volontà di sfruttare il talento e la freschezza dei propri giovani per tornare al successo. La squadra ha dimostrato di poter creare gioco con qualità, ma dovrà trovare maggiore concretezza per fare il salto di qualità.
Qui Gubbio—
Il Gubbio, invece, si presenta con un andamento più altalenante, ma con la capacità di ottenere risultati importanti anche contro avversari di livello. Forte di una buona organizzazione e di un approccio solido, cercherà di giocarsi le proprie carte in uno scontro diretto che può rivelarsi decisivo per il cammino playoff.
Probabili formazioni—
Juventus U23 (3-4-2-1): Scaglia S.; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Perotti, Faticanti, Mazur, Pagnucco; Deme, Anghelè; Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla.
Gubbio (3-5-2): Krapikas; Baroncelli, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia, Carraro, Djankpata, Podda; Di Massimo, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo.
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