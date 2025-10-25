Juventus Next Gen-Pontedera: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming

Juventus Next Gen-Pontedera, undicesima giornata di Serie C (Girone B): info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 06:59)

Al Moccagatta di Alessandria la Juventus Next Gen ospita il Pontedera. Match valido per l'undicesima giornata del Gruppo B: padroni di casa protagonisti di un percorso altalenante, ma con un successo rientrerebbero in zona play-off; ospiti in evidente difficoltà e a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Scopri come seguire la sfida di Serie C Juventus Next Gen-Pontedera GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La partita, in programma sabato 25 ottobre alle ore 14:30 sarà visibile in diretta streaming su Bet365. Per seguire la sfida occorrerà registrarsi, creando un nuovo account e versando un deposito minimo.

Qui Juventus Next Gen — La Juventus Next Gen arriva a questa sfida dopo un periodo di alti e bassi. La squadra di Massimo Brambilla ha raccolto 14 punti in dieci partite, con un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’attacco ha funzionato a tratti, con 16 gol segnati, ma la difesa ha mostrato qualche fragilità, subendo 17 reti.

Nelle ultime uscite i bianconeri hanno alternato buone prestazioni a passi falsi, mostrando però una certa vivacità soprattutto tra le mura amiche. La gara contro il Pontedera rappresenta un’occasione per ritrovare continuità e scalare posizioni in classifica, approfittando anche del fattore campo.

Qui Pontedera — Il Pontedera vive un momento complicato. La formazione di Leonardo Menichini è ferma a 8 punti dopo dieci giornate, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Il dato più preoccupante è la differenza reti: 7 gol fatti e 21 subiti, segno di una difesa in difficoltà e di un attacco poco incisivo.Nelle ultime cinque partite i granata hanno ottenuto solo una vittoria, mostrando fatica soprattutto in trasferta, dove non sono ancora riusciti a vincere.

Juventus Next Gen-Pontedera, probabili formazioni — La Juventus Next Gen scende in campo con il 3-4-2-1. In porta ci sarà S. Scaglia, mentre la linea difensiva sarà composta da Turicchia, F. Scaglia e Brugarello. A centrocampo spazio a Perotti e Puczka sugli esterni, con Faticanti e Owusu in mezzo a dare sostanza e ritmo. Dietro l’unica punta Okoro, agiranno Deme e Vacca.

Il Pontedera si presenta con lo stesso schieramento, un 3-4-2-1 che privilegia compattezza e verticalità. Tra i pali Biagini, protetto da Gueye, Pretato e Paolieri nella linea a tre. Sulle corsie laterali agiscono Perretta e Migliardi, mentre in mediana toccherà alla coppia Manfredonia–Ladinetti. Alle spalle del centravanti Andolfi ci sono Vitali e Ianesi, incaricati di dare imprevedibilità e sostegno alla manovra offensiva.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Turicchia, F. Scaglia, Brugarello; Perotti, Faticanti, Owusu, Puczka; Deme, Vacca; Okoro. Allenatore: Brambilla.

PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Gueye, Pretato, Paolieri; Perretta, Manfredonia, Ladinetti, Migliardi; Vitali, Ianesi; Andolfi. Allenatore: Menichini.

