Lo streaming gratis della gara di campionato Juventus Next Gen-Vis Pesaro: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 09:46)

In Serie C Girone B va in scena un confronto interessante tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, in programma domenica 8 marzo alle ore 12:30. I bianconeri occupano la sesta posizione con 42 punti e puntano a consolidare la zona playoff, mentre gli ospiti sono decimi a quota 36 e cercano un risultato che possa avvicinarli ulteriormente alle prime posizioni. Sei punti di distanza non sono un abisso, ma in questa categoria ogni dettaglio pesa come piombo.

Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Juventus Next Gen-Vis Pesaro in streaming gratis:

Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in diretta TV e streaming LIVE — La gara è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire l’andamento del match con statistiche aggiornate in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Juventus Next Gen-Vis Pesaro nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — La Juventus Next Gen, allenata da Massimo Brambilla, si schiera con un 3-4-3 che punta su dinamismo e ampiezza offensiva. Vacca e Pugno agiranno nel tridente insieme ad Anghelè, cercando profondità e inserimenti rapidi, mentre Faticanti avrà il compito di dettare i tempi a centrocampo. Con 42 punti in classifica, l’obiettivo è consolidare la posizione playoff e magari puntare ancora più in alto.

La Vis Pesaro di Roberto Stellone risponde con un 3-4-1-2, modulo che privilegia compattezza centrale e gioco tra le linee. Paola agirà alle spalle di Stabile e Nicastro, con il compito di collegare centrocampo e attacco. A quota 36 punti, la formazione marchigiana cerca un colpo esterno che possa dare ulteriore slancio alla stagione.

Le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Vis Pesaro — Due sistemi tattici diversi ma speculari nell’uso degli esterni promettono una gara intensa, con duelli sulle corsie e grande attenzione alla gestione del possesso palla.

Juventus Next Gen (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone