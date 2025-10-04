In casa per i bianconeri i numeri parlano di un rendimento discreto: due vittorie e un ko, che rivelano una certa fragilità ma anche la capacità di sapersi imporre davanti ai propri tifosi

Stefano Sorce 4 ottobre - 10:26

Domenica 5 ottobre 2025, alle 12:30, allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, si accenderanno i riflettori su una delle sfide più attese dell’ottava giornata del Girone B di Serie C. In campo si affronteranno due squadre dal percorso molto diverso ma accomunate dalla voglia di confermare le proprie ambizioni: la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla e il Ravenna di Marco Marchionni, autentica rivelazione di questo avvio di stagione. Con Bet365 puoi seguire Juventus U23-RavennaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Juventus U23-Ravenna in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251), oltre che in streaming su NOW e Sky Go, aprendo la domenica di calcio con un confronto che promette grande spettacolo e intensità.

Augusto Sedorf Iwusu della Juventus Next Gen gioca il pallone durante la partita di Serie C tra US Sambenedettese e Juventus Next Gen allo Stadio Riviera delle Palme il 27 settembre 2025 a San Benedetto del Tronto, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Juventus FC via Getty Images)

Il momento delle due squadre — I bianconeri arrivano a questo appuntamento con il morale leggermente incrinato dopo la pesante battuta d’arresto contro la Sambenedettese, capace di imporsi con un sonoro 4-2 nell’ultimo turno. La sconfitta ha interrotto la serie positiva di due vittorie consecutive che avevano rilanciato la squadra in classifica, riportandola in piena corsa playoff. Con 11 punti in 7 giornate, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, la formazione di Brambilla occupa la settima posizione, un piazzamento che testimonia la crescita di un gruppo giovane ma ancora alla ricerca della giusta continuità. Sul piano offensivo la Next Gen ha dimostrato qualità, con 12 gol realizzati, ma il dato difensivo, altrettante le reti subite, mette in evidenza la necessità di maggiore equilibrio nella gestione dei momenti delicati della partita.

Se la Juve arriva con qualche ombra, il Ravenna si presenta invece al Moccagatta con la luce negli occhi e con un entusiasmo travolgente. I giallorossi, neopromossi ma già protagonisti, sono partiti con un ritmo impressionante: sei vittorie e una sola sconfitta nelle prime sette giornate, per un bottino di 18 punti che li colloca in vetta alla classifica insieme all’Arezzo. La squadra di Marco Marchionni si sta rivelando una delle più piacevoli sorprese del campionato: gioco intenso, organizzazione tattica e una solidità che permette di affrontare ogni sfida senza timori reverenziali. L’ultima uscita, l’1-0 rifilato alla Ternana, ha confermato la maturità di un gruppo che non si accontenta del minimo risultato, ma che sa soffrire e portare a casa punti pesanti.

Le probabili formazioni di Juventus U23-Ravenna — Juventus U23 (3-5-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Turco, Owusu, Faticanti, Cudrig, Rouhi; Guerra, Deme. Allenatore: Brambilla.

Ravenna (3-4-1-2): Anacoura; Donati, Esposito, Solini; Da Pozzo, Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Rrapaj; Spini, Luciani. Allenatore: Marchionni.