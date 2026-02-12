Juventus Next Gen–Sambenedettese del 12 febbraio 2026: orario, streaming e probabili formazioni del match di Serie C

Stefano Sorce 12 febbraio - 01:27

La Serie C torna in campo per il turno infrasettimanale e nel Girone B l’attenzione è tutta su JuventusU23-Sambenedettese, in programma giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 18:00 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Una sfida che mette di fronte una squadra in piena corsa playoff e un’altra alle prese con la zona playout

Dove vedere JuventusU23–Sambenedettese in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La Juventus Next Gen arriva a questo appuntamento in grande fiducia. La squadra allenata da Massimo Brambilla ha vinto 5 delle ultime 6 partite e occupa il quarto posto con 36 punti. Il dato più significativo riguarda la solidità difensiva: in quattro delle ultime cinque vittorie la squadra ha mantenuto la porta inviolata. Un segnale chiaro di equilibrio e maturità.

Situazione più complicata per la Sambenedettese, attualmente 15ª con 24 punti e coinvolta nella lotta playout. Sulla panchina è tornato Ottavio Palladini (nota: adattare se ufficiale diverso), chiamato a dare subito una scossa. La trasferta contro una delle squadre più in forma del girone rappresenta un banco di prova durissimo, ma anche un’opportunità per invertire la tendenza.

Le probabili formazioni di JuventusU23-Sambenedettese — La Juventus Next Gen dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Scaglia tra i pali e una difesa giovane ma ben organizzata. In mezzo al campo Faticanti sarà il riferimento per costruzione e ritmo, mentre sulla trequarti Gunduz e Anghelè agiranno alle spalle di Deme, terminale offensivo.

La Sambenedettese risponde con un 3-5-2 più coperto. Orsini guiderà la retroguardia, mentre a centrocampo Candellori e Bongelli dovranno garantire equilibrio. In attacco spazio alla coppia Eusepi–Stoppa, chiamata a sfruttare le poche occasioni concesse dalla difesa bianconera.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia; Savio, Brugarello, Gil Puche; Pagnucco, Owusu, Faticanti, Puczka; Gunduz, Anghelè; Deme.

Sambenedettese (3-5-2): Orsini; Lepri, Pezzola, Dalmazzi; Zini, Candellori, Bongelli, Piccoli, Marranzino; Eusepi, Stoppa.

