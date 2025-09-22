derbyderbyderby streaming JuveU23-Torres, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Nei precedenti più recenti i sardi non hanno avuto vita facile contro i bianconeri. Nei tre scontri diretti disputati, gli ospiti si sono imposti in due occasioni, compreso l’ultimo incrocio terminato 3-1
Stefano Sorce
Martedì 23 settembre 2025 alle ore 18:30 andrà in scena un incontro di grande interesse valido per la sesta giornata del girone B di Serie C: la JuventusU23 ospiterà la Torres 1903. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Continua a leggere per scoprire come usufruire dello streaming gratuito di JuveU23-Torres su Bet365

Dove vedere JuveU23-Torres in diretta TV e in streaming LIVE

Vuoi vivere l’atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire JuveU23-Torres in streaming live gratuito in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida sudamericana direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda GRATIS JuveU23-Torres in diretta live. La partita sarà inoltre visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 255) e Now.

JuveU23-Torres, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis- immagine 2
Augusto Seedorf Owusu della Juventus durante il match di Coppa Italia Serie C tra Juventus Next Gen e Novara, disputato allo Stadio Giuseppe Moccagatta il 17 agosto 2025 ad Alessandria, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il momento delle due squadre

La formazione bianconera arriva all’appuntamento in una posizione di classifica più che discreta. Con 8 punti conquistati nelle prime cinque gare, frutto di due successi, due pari e una sola sconfitta, i ragazzi di Massimo Brambilla occupano la sesta piazza. In fase realizzativa la squadra ha mostrato vivacità con 8 reti siglate, anche se la retroguardia, già battuta in 7 occasioni, resta il reparto da irrobustire.

Situazione più complicata per la Torres di Michele Pazienza, relegata al quindicesimo posto con appena 5 punti. Il bilancio parla di una vittoria, due pareggi e due stop: numeri che testimoniano una partenza in salita. L’attacco non decolla (solo 4 gol fatti) e la difesa ha già concesso 6 reti. A rendere più amaro il quadro è il rendimento lontano da Sassari: due trasferte e nessuna vittoria, con un pareggio e un k.o.

Le probabili formazioni di JuveU23-Torres

JuveU23 (3-5-2): Mangiapoco, Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia, Turco, Faticanti, Owusu, Cudrig, Okoro, Deme, Puczka. Allenatore: Brambilla.

Torres (3-4-1-2): Petriccione, Fabriani, Idda, Mercadante, Masala, Scheffer, Sala, Nunziatini, Lunghi, Musso, Diakitè. Allenatore: Pazienza.

