Non perdere JuVi Cremona-Pistoia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 20:46)

Al PalaRadi di Cremona va in scena una sfida cruciale per la parte bassa della classifica di Serie A2. Mercoledì 21 gennaio alle 20:45 la JuVi Cremona ospita Pistoia in un match che può indirizzare in modo significativo il percorso delle due squadre in questa seconda metà di stagione.

Hai tre possibilità per vedere JuVi Cremona-Pistoia in streaming gratis

Dove vedere JuVi Cremona-Pistoia in diretta TV e streaming gratis — JuVi Cremona-Pistoia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca JuVi Cremona-Pistoia sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — La JuVi Cremona è una delle squadre più in crescita del campionato. Dopo un avvio di stagione complicato, i lombardi hanno cambiato passo e arrivano a questa sfida forti di tre vittorie consecutive contro Forlì, Brindisi e Rimini. Con nove successi stagionali, Cremona vede ormai vicino il traguardo della doppia cifra, che rappresenterebbe un segnale importante nella corsa alla salvezza.

Pistoia, al contrario, sta attraversando il momento peggiore dell’intera Serie A2. I toscani arrivano da cinque sconfitte consecutive, il peggior trend del campionato, e faticano a trovare continuità sia in attacco che in difesa. Il match di Cremona diventa quindi un vero e proprio spartiacque per provare a invertire una spirale negativa sempre più preoccupante.

I probabili quintetti di JuVi Cremona-Pistoia — Cremona dovrebbe confermare il quintetto che ha garantito equilibrio nelle ultime settimane, mentre Pistoia cercherà risposte dai suoi uomini di maggiore esperienza.

JuVi Cremona: Allen, Allinei, Bartoli, Bortolin, Garrett

Pistoia: Buva, Gallo, Johnson, Saccaggi, Zanotti