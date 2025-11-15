JuVi Cremona-Sebastiani Rieti, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Domani al PalaRadi di Cremona si presenta la Sebastiani Rieti, in occasione della dodicesima giornata di Serie A2. L'appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è domenica alle 16 novembre alle 18:00. A sfidarsi la JuVi Cremona, attualmente undicesima in campionato, e la Sebastiani Rieti, tra le prime della classe in questo inizio di stagione. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Come arrivano al match le due squadre—
La Sebastiani Rieti ha presentato la sua candidatura come squadra protagonista di questa stagione di Serie A2. In undici giornate ha raccolto ben sette vittorie e ha perso solo quattro partite: risultati che le permettono di guardare quasi tutti dall'alto della sua terza posizione, a soli quattro punti dal Pesaro capolista. Al match, però, si presenta con una sconfitta incassata sotto i colpi della Blu Basket Bergamo. Anche la JuVi si presenta con una sconfitta, la sesta della sua stagione; il 12 novembre ha perso contro Verona e da questa sfida cercherà riscatto e continuità di risultati.
I probabili quintetti di JuVi Cremona-Sebastiani Rieti—
Per questo delicato match molto probabilmente le due squadre non apporteranno cambi significativi rispetto ai quintetti scesi in campo la settimana scorsa. In tal senso, possiamo dire che si proseguirà nel segno della continuità: con i quintetti confermati da inizio stagione.
JuVi Cremona: Allinei, Bartoli, Del Candia, Garrett, McConico.
Sebastiani Rieti: Guariglia, Mian, Parravicini, Udom, Williams.
© RIPRODUZIONE RISERVATA