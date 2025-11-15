JuVi Cremona-Sebastiani Rieti, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Un’occasione perfetta per godersi JuVi Cremona-Sebastiani Rieti ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie A2 in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre

La Sebastiani Rieti ha presentato la sua candidatura come squadra protagonista di questa stagione di Serie A2. In undici giornate ha raccolto ben sette vittorie e ha perso solo quattro partite: risultati che le permettono di guardare quasi tutti dall'alto della sua terza posizione, a soli quattro punti dal Pesaro capolista. Al match, però, si presenta con una sconfitta incassata sotto i colpi della Blu Basket Bergamo. Anche la JuVi si presenta con una sconfitta, la sesta della sua stagione; il 12 novembre ha perso contro Verona e da questa sfida cercherà riscatto e continuità di risultati.