La gara del 4 ottobre vedrà di fronte una formazione di metà classifica, reduce da quattro successi e tre sconfitte, e un’altra, quella ospite, che occupa le zone basse con una sola vittoria e sei battute d’arresto

Stefano Sorce 3 ottobre - 00:30

Sabato 4 ottobre 2025, alle 13:00, il Fritz-Walter-Stadion sarà teatro di una partita che promette emozioni e punti pesanti in ottica classifica: il Kaiserslautern ospiterà il Bochum in una sfida valida per la Serie B tedesca.

Dove vedere Kaiserslautern-Bochum in diretta TV e in streaming LIVE

Matus Bero del VfL Bochum 1848 posa durante la presentazione della squadra al Vonovia Ruhrstadion il 23 luglio 2025 a Bochum, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Il momento delle due squadre — La formazione guidata da Torsten Lieberknecht si presenta a questo appuntamento con un cammino finora positivo: 4 successi e 3 sconfitte, senza pareggi. L’ultima giornata ha portato una battuta d’arresto contro il Paderborn (0-2), ma i “Red Devils” hanno mostrato una buona solidità soprattutto tra le mura amiche. Con 12 gol messi a segno e 7 incassati, i biancorossi si stanno confermando squadra equilibrata, capace di far male in avanti ma anche di reggere in fase difensiva. La partita contro il Bochum rappresenta l’occasione per rialzarsi subito e restare nelle zone alte della classifica.

Situazione molto diversa in casa Bochum. La squadra di David Siebers sta vivendo un avvio di stagione complicato: 1 sola vittoria e 6 sconfitte ne raccontano le difficoltà. La recente sconfitta interna contro il Fortuna Düsseldorf (0-1) ha ulteriormente abbassato il morale, evidenziando limiti sia davanti (solo 6 gol segnati) che dietro (12 reti subite).L’obiettivo principale sarà invertire la rotta, ma affrontare il Kaiserslautern in trasferta rappresenta una montagna difficile da scalare.

Le probabili formazioni di Kaiserslautern-Bochum — Kaiserslautern (4-2-3-1): Krahl, Sirch, Elvedi, Kim, Joly, Kunze, Sahin, Haas, Skytta, Prtajin, Alidou. Allenatore: Lieberknecht.

Bochum (4-3-3): Horn, Morgalla, Vogt, Loosli, Koscierski, Watjen, Lenz, Wittek, Bero, Holtmann, Hofmann. Allenatore: Siebers.