Il 6° turno della 2. Bundesliga propone una sfida interessante: il 1. FC Kaiserslautern ospita il Preußen Münster al Fritz-Walter-Stadion. Entrambe le squadre arrivano da settimane altalenanti, ma puntano a consolidarsi nella parte alta della classifica.
Diretta TV e Streaming
Kaiserslautern-Munster: dove vedere la Bundesliga 2 in Tv e in Streaming
Il Kaiserslautern si presenta con fiducia dopo il netto 3-0 esterno contro il Greuther Fürth, mentre il Münster deve fare i conti con assenze pesanti, in particolare quella del bomber Joshua Mees, fermo per infortunio.
Dove vedere Kaiserslautern-Munster in Diretta TV e in streaming LIVE—
KAISERSLAUTERN MUNSTER DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA 2 LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la sesta giornata della Bundesliga 2, Kaiserslautern-Munster, in programma venerdì 19 settembre alle ore 18:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Kaiserslautern—
Il Kaiserslautern sta vivendo una fase di alti e bassi: solido in casa, più incerto in trasferta. La vittoria di Fürth è arrivata anche grazie a una rapida espulsione avversaria, ma resta significativa: è stato infatti il primo successo esterno dal febbraio scorso. Nelle ultime cinque partite il bilancio è positivo: quattro vittorie e una sola sconfitta (contro l’Elversberg).
Qui Munster—
Il Münster è reduce da una battuta d’arresto rimediata nell’ultima giornata (1-2) in casa contro il Fortuna Düsseldorf. Nonostante il ko la formazione di Ende resta comunque in una posizione di metà classifica, con 7 punti al 9° posto. Nella prossima sfida, oltre al già menzionato Mees, la compagine bianco-verde e nera non potrà contare sull'apporto di Benger e Tikvic, entrambi ai box per problemi fisici.
Kaiserslautern-Munster, probabili formazioni—
KAISERSLAUTERN (3-4-1-2):Krahl; Sirch, Gyamfi, KiM; Joly, Kunze, Sahin, Haas; Skyttä; Prtajin, Alidou. Allenatore: Torsten Lieberknecht
MUNSTER (4-3-1-2): Schenk; ter Horst, Scherder, Jaeckel, Bolay; Schulz, Preißinger, Hendrix; Batista Meier; Lokotsch, Vilhelmsson Allenatore: Alexander Ende
© RIPRODUZIONE RISERVATA