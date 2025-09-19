Kaiserslautern-Munster: dove vedere la Bundesliga 2 in Tv e in Streaming

Qui Kaiserslautern

Il Kaiserslautern sta vivendo una fase di alti e bassi: solido in casa, più incerto in trasferta. La vittoria di Fürth è arrivata anche grazie a una rapida espulsione avversaria, ma resta significativa: è stato infatti il primo successo esterno dal febbraio scorso. Nelle ultime cinque partite il bilancio è positivo: quattro vittorie e una sola sconfitta (contro l’Elversberg).