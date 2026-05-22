Sabato 23 maggio alle ore 15:00, Kalmar e Degerfors si ritroveranno di fronte alla Guldfaageln Arena in una partita che può dire molto sul momento delle due squadre. Non è ancora una gara decisiva, ma i punti iniziano ad avere un peso diverso, soprattutto per chi cerca maggiore serenità in classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KALMAR-DEGERFORS CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Kalmar sta vivendo una stagione complicata. La classifica non lascia tranquilli e le cinque sconfitte nelle prime otto giornate hanno rallentato parecchio il cammino della squadra. Nonostante questo, in casa sono arrivate due vittorie consecutive prima dello stop contro il Brommapojkarna, segnale che davanti al proprio pubblico qualcosa può ancora cambiare.

Il Degerfors, invece, sembra avere trovato maggiore equilibrio nelle ultime settimane. Il pareggio contro il GAIS ha confermato una squadra più compatta e capace di restare dentro le partite anche nei momenti difficili. La formazione ospite ha raccolto più punti del Kalmar finora e proverà a sfruttare la pressione che pesa sui padroni di casa.

Probabili formazioni di Kalmar-Degerfors

Il Kalmar dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1, cercando equilibrio tra costruzione e copertura. In porta spazio a Brolin, protetto dalla linea difensiva composta da Jansson, Dari, Hallberg e Larsson. In mezzo al campo Magashy e Gustafsson avranno il compito di dare ordine alla manovra, mentre sulla trequarti agiranno Rosenqvist, Söderbäck e Sagoe Jr. Alle spalle della punta Olusanya.

Anche il Degerfors dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Igonen tra i pali, con Sundgren, Ohlsson, Pikkarainen e Diatara nella linea difensiva. In mediana Karlsson e Netabay proveranno a gestire ritmo e interdizione, mentre sulla trequarti agiranno Yiriyon, Fritzson e Rafferty a supporto di Leonardsson.

KALMAR FF (4-2-3-1): Brolin; Jansson, Dari, Hallberg, Larsson; Magashy, Gustafsson; Rosenqvist, Söderbäck, Sagoe Jr.; Olusanya. All. Koskela.

DEGERFORS (4-2-3-1): Igonen; Sundgren, Ohlsson, Pikkarainen, Diatara; Karlsson, Netabay; Yiriyon, Fritzson, Rafferty; Leonardsson. All. Goitom.

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