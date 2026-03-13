Karagumruk-Fenerbahce: probabili formazioni e diretta live

Il Fenerbahçe parte nettamente favorito grazie alla qualità della rosa e alla posizione di classifica, mentre il Fatih Karagümrük ha bisogno di un risultato positivo per restare agganciato alla lotta salvezza

Stefano Sorce 13 marzo - 00:01

La corsa al titolo e quella per la salvezza si incrociano in una partita che promette grande tensione. Fatih Karagumruk-Fenerbahce scenderanno in campo il 13 marzo 2026 alle ore 18:00 circa (gara della 25ª giornata di Süper Lig), con gli ospiti impegnati nella rincorsa alla vetta e i padroni di casa alla disperata ricerca di punti per restare nella massima serie turca.

Vuoi vedere Karagumruk-Fenerbahce in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Karagumruk-Fenerbahce sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Karagumruk-Fenerbahce in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Fatih Karagümrük vive invece una stagione molto difficile. I rossoneri sono ultimi in classifica e si trovano otto punti dalla zona salvezza, con solo nove giornate rimaste. Il bilancio stagionale racconta le difficoltà della squadra: 3 vittorie, 5 pareggi e ben 17 sconfitte, il peggior dato del campionato. Anche il rendimento casalingo non offre grandi certezze: soltanto 9 punti raccolti in casa, uno dei peggiori risultati della lega. Nell’ultimo turno il Karagümrük ha pareggiato 1-1 contro il Gaziantep, grazie al gol di Serginho entrato dalla panchina.

Il Fenerbahçe arriva alla sfida con grandi ambizioni. La squadra allenata da Domenico Tedesco occupa il secondo posto in classifica, a quattro punti dal Galatasaray capolista, e vuole approfittare del calendario per accorciare momentaneamente le distanze. Nonostante non abbia ancora perso in campionato, il percorso dei gialloblù è stato rallentato da alcuni pareggi pesanti. Nell’ultimo turno, però, il Fenerbahçe ha mostrato carattere rimontando il Samsunspor e vincendo 3-2 grazie a un gol decisivo nel recupero. La squadra arriva quindi alla partita con una serie positiva e con un attacco che ha segnato almeno due gol nelle ultime quattro gare.

Probabili formazioni di Karagumruk-Fenerbahce — Il Fatih Karagümrük dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: davanti al portiere Grbic agiranno Esgaio, Kurucuk, Lichnovsky e Mladenovic in difesa. In mezzo al campo la coppia Kranevitter-Elmas dovrà dare equilibrio, mentre sulla trequarti Verde, Ozcan e Larsson proveranno a sostenere l’unica punta Kalayci.

Il Fenerbahçe dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Tra i pali ci sarà Gunok, protetto da Muldur, Demir, Oosterwolde e Mercan. A centrocampo la coppia Guendouzi-Kanté guiderà la manovra, mentre sulla trequarti Musaba, Asensio e Akturkoglu supporteranno il centravanti Cherif.

Fatih Karagümrük (4-2-3-1): Grbic; Esgaio, Kurucuk, Lichnovsky, Mladenovic; Kranevitter, Elmas; Verde, Ozcan, Larsson; Kalayci.

Fenerbahçe (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demir, Oosterwolde, Mercan; Guendouzi, Kanté; Musaba, Asensio, Akturkoglu; Cherif.

Vuoi vedere Karagumruk-Fenerbahce in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Karagumruk-Fenerbahce sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA