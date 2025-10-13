Karditsas-Unicaja, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro , consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Champions League comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Karditsas-Unicaja in diretta live.

Il Karditsas arriva a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo un debutto vincente che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. La squadra ellenica ha mostrato una notevole verve offensiva, con 95 punti segnati di media , ma deve ancora trovare equilibrio in difesa, dove concede 93 punti a partita . L’allenatore punta su ritmo e transizioni rapide, affidandosi alla freschezza atletica del gruppo. Il calore del pubblico greco, sempre rumoroso e coinvolgente, potrebbe essere un fattore determinante per mettere in difficoltà un avversario esperto come Malaga.

L’Unicaja Malaga, dal canto suo, ha iniziato la stagione nel segno della continuità e dell’esperienza. La formazione spagnola ha esordito con un successo convincente, confermando il suo equilibrio tra attacco e difesa: 97 punti realizzati e solo 66 concessi. Con una panchina lunga e un roster abituato alle competizioni continentali, Malaga si presenta a Karditsas con l’intenzione di controllare il ritmo e sfruttare la maggiore fisicità sotto canestro. La Champions League è un obiettivo serio per la squadra andalusa, che punta a dettare legge anche in trasferta.