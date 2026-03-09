Kayserispor-Trabzonspor: probabili formazioni e streaming gratuito

Kayserispor e Trabzonspor arrivano alla sfida con obiettivi opposti. I padroni di casa sono impegnati nella lotta per non retrocedere e hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla zona salvezza

Stefano Sorce 9 marzo - 00:06

La 25ª giornata della Süper Lig turca propone una sfida con obiettivi completamente opposti. Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18:00, al RHG Enertürk Enerji Stadium di Kayseri, si sfidano Kayserispor-Trabzonspor in una partita che vede i padroni di casa impegnati nella lotta salvezza mentre gli ospiti inseguono un posto in Champions League.

Dove vedere Kayserispor-Trabzonspor in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Kayserispor sta vivendo una stagione molto complicata. La squadra occupa il 17º posto in classifica e si trova pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. Dopo 24 giornate il bilancio è preoccupante: solo tre vittorie in campionato e un rendimento offensivo molto povero, con appena 18 gol segnati, il peggiore attacco della Süper Lig. Anche il rendimento difensivo non è dei migliori, con 43 gol subiti, uno dei dati peggiori del torneo. Nelle ultime dieci partite la squadra ha raccolto una sola vittoria, un andamento che rende complicata la corsa alla salvezza. Nemmeno il fattore campo ha aiutato particolarmente: solo due successi nelle undici partite casalinghe disputate finora.

Il Trabzonspor vive invece una stagione decisamente positiva. La squadra si trova al terzo posto in classifica e continua a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo 24 partite ha conquistato 15 vittorie, lo stesso numero del Fenerbahçe e meno soltanto della capolista Galatasaray. La formazione allenata da Fatih Tekke arriva alla sfida in un ottimo momento di forma, con due vittorie consecutive in campionato contro Gaziantep e Fatih Karagümrük. Inoltre il Trabzonspor è imbattuto nelle ultime sei trasferte, con tre vittorie e tre pareggi, un dato che aumenta la fiducia della squadra in vista di questa gara.

Probabili formazioni di Kayserispor-Trabzonspor — Il Kayserispor dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Bayazit tra i pali; difesa composta da Brenet, Guler, Denswil e Civelek. In mediana agiranno Ait Bennasser e Benes, mentre sulla trequarti spazio a Makarov, Chalov e Mane alle spalle dell’unica punta Cardoso.

Il Trabzonspor dovrebbe rispondere con un 3-4-3, con Onana in porta; linea difensiva composta da Batagov, Nwaiwu e Savic. Sugli esterni Eskihellac e Bouchouari, con Inao Oulai e Tufan a centrocampo. In attacco il tridente formato da Onuachu, Felipe Augusto e Muci.

Kayserispor (4-2-3-1): Bayazit; Brenet, Guler, Denswil, Civelek; Ait Bennasser, Benes; Makarov, Chalov, Mane; Cardoso.

Trabzonspor (3-4-3): Onana; Batagov, Nwaiwu, Savic; Eskihellac, Bouchouari, Inao Oulai, Tufan; Onuachu, Felipe Augusto, Muci.

