KFUM-Tromso mette di fronte due squadre reduci da risultati positivi nell’ultimo turno di Eliteserien
La sorpresa più interessante contro una delle squadre più solide di questa prima parte di stagione. KFUM-Kameratene Oslo e Tromso si affrontano venerdì 29 maggio alle ore 19:00 alla KFUM Arena, in una sfida che può pesare parecchio nella corsa europea dell’Eliteserien. I padroni di casa arrivano con entusiasmo dopo il successo contro il Rosenborg, mentre il Tromso vuole difendere il secondo posto e continuare a restare agganciato alle zone altissime della classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KFUM-TROMSO CLICCA SU BET365.
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Il momento delle due squadre
Il KFUM sembra aver ritrovato fiducia soprattutto grazie all’ultima vittoria contro il Rosenborg, una gara giocata con grande aggressività e intensità. La squadra continua ad avere qualche problema difensivo, ma davanti crea molto di più rispetto alle prime settimane di stagione. In casa il KFUM aumenta ritmo e pressione, cercando spesso di attaccare con tanti uomini e sfruttare la velocità degli esterni.
Il Tromso invece continua a confermarsi una delle squadre più organizzate del campionato. Anche nel pareggio contro l’Aalesund la squadra ha mantenuto controllo del possesso e grande solidità strutturale. Il vero punto di forza resta l’equilibrio: il Tromso concede poco, sa gestire i momenti difficili della partita e quando accelera riesce quasi sempre a creare occasioni pericolose.
Probabili formazioni
Il KFUM dovrebbe confermare un sistema offensivo e molto aggressivo nelle transizioni. Haltvik agirà ancora da principale riferimento offensivo insieme a Njie e Groedem, mentre Rasch e Hestnes avranno il compito di dare qualità e corsa nella zona centrale del campo. Attenzione anche alle sovrapposizioni di Hoseth e Gyedu, fondamentali per creare superiorità sugli esterni.
Il Tromso invece dovrebbe affidarsi al proprio solito equilibrio tattico. Jenssen e Hjertoe-Dahl saranno i giocatori chiave nella gestione del possesso, mentre davanti Nyhammer e Braut proveranno ad approfittare degli spazi lasciati dal KFUM. Sulle corsie Cornic e Innvaer avranno un ruolo importante sia in fase offensiva che nelle coperture difensive.
KFUM (3-4-3): Oedegaard; Schneider, Skaret, Saunes; Hoseth, Rasch, Hestnes, Gyedu; Haltvik, Njie, Groedem.
Tromso (3-5-2): Haugaard; Skjaervik, Guddal, Kinteh; Cornic, Edvardsson, Jenssen, Hjertoe-Dahl, Innvaer; Nyhammer, Braut.
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