La sorpresa più interessante contro una delle squadre più solide di questa prima parte di stagione. KFUM-Kameratene Oslo e Tromso si affrontano venerdì 29 maggio alle ore 19:00 alla KFUM Arena, in una sfida che può pesare parecchio nella corsa europea dell’Eliteserien. I padroni di casa arrivano con entusiasmo dopo il successo contro il Rosenborg, mentre il Tromso vuole difendere il secondo posto e continuare a restare agganciato alle zone altissime della classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KFUM-TROMSO CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA KFUM-TROMSO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Kfum-Tromso in diretta TV e in streaming gratuito

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto oppure effettua una scommessa

Cerca KFUM-Tromso sul palinsesto live

Il momento delle due squadre

Il KFUM sembra aver ritrovato fiducia soprattutto grazie all’ultima vittoria contro il Rosenborg, una gara giocata con grande aggressività e intensità. La squadra continua ad avere qualche problema difensivo, ma davanti crea molto di più rispetto alle prime settimane di stagione. In casa il KFUM aumenta ritmo e pressione, cercando spesso di attaccare con tanti uomini e sfruttare la velocità degli esterni.

Il Tromso invece continua a confermarsi una delle squadre più organizzate del campionato. Anche nel pareggio contro l’Aalesund la squadra ha mantenuto controllo del possesso e grande solidità strutturale. Il vero punto di forza resta l’equilibrio: il Tromso concede poco, sa gestire i momenti difficili della partita e quando accelera riesce quasi sempre a creare occasioni pericolose.

Probabili formazioni

Il KFUM dovrebbe confermare un sistema offensivo e molto aggressivo nelle transizioni. Haltvik agirà ancora da principale riferimento offensivo insieme a Njie e Groedem, mentre Rasch e Hestnes avranno il compito di dare qualità e corsa nella zona centrale del campo. Attenzione anche alle sovrapposizioni di Hoseth e Gyedu, fondamentali per creare superiorità sugli esterni.

Il Tromso invece dovrebbe affidarsi al proprio solito equilibrio tattico. Jenssen e Hjertoe-Dahl saranno i giocatori chiave nella gestione del possesso, mentre davanti Nyhammer e Braut proveranno ad approfittare degli spazi lasciati dal KFUM. Sulle corsie Cornic e Innvaer avranno un ruolo importante sia in fase offensiva che nelle coperture difensive.

KFUM (3-4-3): Oedegaard; Schneider, Skaret, Saunes; Hoseth, Rasch, Hestnes, Gyedu; Haltvik, Njie, Groedem.

Tromso (3-5-2): Haugaard; Skjaervik, Guddal, Kinteh; Cornic, Edvardsson, Jenssen, Hjertoe-Dahl, Innvaer; Nyhammer, Braut.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KFUM-TROMSO CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA KFUM-TROMSO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA