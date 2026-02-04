Kiel-Stoccarda: streaming gratis, diretta e formazioni

Holstein Kiel e Stoccarda si affrontano nei quarti di finale di Coppa di Germania. I padroni di casa, unica squadra di 2. Bundesliga rimasta in corsa, sognano l’impresa contro i campioni in carica

Stefano Sorce 4 febbraio - 01:25

I quarti di finale di Coppa di Germania mettono di fronte due realtà molto diverse: mercoledì 4 febbraio 2026 alle 20:45 l’Holstein Kiel-Stoccarda si gioca all’Holstein-Stadion. I padroni di casa, unica squadra di 2. Bundesliga rimasta in corsa, sognano un’altra impresa; gli ospiti, campioni in carica, puntano decisi al quinto titolo della loro storia.

Il momento delle due squadre — Il percorso dell’Holstein Kiel in DFB-Pokal è già oltre le aspettative. La squadra di Marcel Rapp ha eliminato prima il Wolfsburg e poi l’Amburgo, dimostrando di saper reggere l’urto contro avversari di categoria superiore, soprattutto nelle partite secche. Il momento generale è discreto ma non esaltante: una sola sconfitta nelle ultime sette gare ufficiali, ma anche solo tre vittorie nello stesso periodo. L’ultimo turno di campionato ha portato una battuta d’arresto casalinga contro il Greuther Fürth, un 2-1 che ha lasciato il Kiel all’undicesimo posto in 2. Bundesliga. Anche il rendimento interno è altalenante: quattro vittorie, quattro sconfitte e due pareggi nelle dieci partite casalinghe stagionali. Numeri che raccontano una squadra capace di sorprendere, ma non sempre continua, soprattutto quando deve fare la partita.

Lo Stoccarda arriva a Kiel con fiducia e ambizione. La squadra di Sebastian Hoeneß è reduce da tre vittorie consecutive e sette successi nelle ultime dieci gare ufficiali, confermandosi una delle realtà più solide del calcio tedesco in questa stagione. Il recente 1-0 contro il Friburgo ha consolidato il quarto posto in Bundesliga, alimentando il sogno Champions League. In Coppa, il percorso è stato autorevole: successi contro Eintracht Braunschweig (ai rigori), Mainz 05 e Bochum, senza mai perdere equilibrio nei momenti chiave. Altro dato pesante: lo Stoccarda ha vinto le ultime quattro trasferte ufficiali, segnando 13 gol complessivi. Un rendimento esterno che pesa molto in vista di questa sfida.

Le probabili formazioni di Kiel-Stoccarda — L’Holstein Kiel dovrebbe affidarsi a un 3-4-1-2 molto compatto. Weiner sarà confermato in porta, con una difesa a tre guidata da Zec e completata da Ivezic e Komenda se quest’ultimo dovesse recuperare. Sulle fasce Rosenboom e Tolkin avranno il compito di coprire e spingere, mentre in mezzo Tohumcu e Davidsen garantiranno equilibrio. Alle spalle di Harres, unica punta, agiranno Therkelsen e Skrzybski, chiamati a muoversi tra le linee.

Lo Stoccarda dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 orientato al controllo del gioco. Bredlow in porta, difesa con Vagnoman, Jeltsch, Chabot e Hendriks. In mediana spazio alla coppia Karazor-Stiller, mentre sulla trequarti Bouanani, El Khannous e Leweling agiranno a supporto di Undav, principale riferimento offensivo.

HOLSTEIN KIEL: Weiner; Ivezic, Zec, Komenda; Rosenboom, Tohumcu, Davidsen, Tolkin; Therkelsen, Skrzybski; Harres.

STOCCARDA: Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; Bouanani, El-Khannous, Leweling; Undav.

