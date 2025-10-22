Knicks-Cavaliers, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione di Nba.

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 01:02)

Scendono in campo i giganti. Con la Nba ritornano i più forti giocatori del mondo. Una delle prossime sfide da non perdere è quella tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers, due squadre che nella stagione regolare lo scorso anno hanno fatto la voce grossa, ma il loro percorso ai playoff è stato interrotto dagli Indiana Pacers. La palla a due è prevista giovedì alle 01:00. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta con un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi il match tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “New York Knicks-Cleveland Cavaliers” nella sezione Live Streaming.

Com'è finita l'ultima stagione — La scorsa stagione è stata storica per i Knicks, dato che sono arrivati alle finali di Conference in cui hanno affrontato gli Indiana Pacers. Haliburton e compagni, però, si sono imposti con un pesante 4-2. Ciò che è importante per il futuro è che New York è tornata a respirare aria di playoff, di finali, sensazioni che non viveva da diverso tempo.

Anche i Cavaliers hanno terminato la loro stagione per mano degli Indiana Pacers, che si sono dovuti arrendere soltanto in gara-7 contro gli Oklahoma City Thunder. Cleveland lo scorso anno ha dimostrato di essere una squadra che riesce ad avere molta continuità ed infatti ha chiuso la Eastern Conference al primo posto, con ben 64 vittorie. Saranno protagonisti anche quest'anno?

I probabili quintetti di New York Knicks-Cleveland Cavaliers — Questi dovrebbero essere i quintetti base delle due franchigie. Ricoprirà ancora una volta un ruolo centrale per i Knicks Jalen Brunson, mentre sotto canestro si sentirà la presenza di KAT. Per Cleveland, si punterà ancora sulla qualità di Donovan Mitchell.

New York Knicks: Jalen Brunson, Miles Bridges, Josh Hart, Og Anunoby, Karl-Anthony Towns.

Cleveland Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, De'Andre Hunter, Evan Mobley, Jarrett Allen.

New York Knicks-Cleveland Cavaliers, tra le sfide più interessanti di tutta la Eastern Conference.