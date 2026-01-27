Knicks-Kings: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 gennaio - 17:04

Sfida sulla carta sbilanciata quella che vede i Sacramento Kings affrontare i New York Knicks in un nuovo appuntamento della regular season NBA. Le due squadre arrivano a questo match con obiettivi e momenti di forma completamente diversi: da un lato Sacramento, in piena crisi di risultati, dall’altro New York, solida e stabilmente nelle zone alte della Eastern Conference. Un incrocio che mette alla prova la tenuta dei Kings e che potrebbe rappresentare un’ulteriore conferma del valore dei Knicks.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Knicks-Kings:

Knicks-Kings: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv — KNICKS KINGS NBA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Knicks-Kings in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet e Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Knicks-Kings sul palinsesto Sisal, GoldBet e Lottomatica

Qui New York Knicks — Il momento dei Sacramento Kings è decisamente negativo. La franchigia californiana ha perso le ultime nove partite disputate in trasferta, l’ultima delle quali con un passivo pesante contro i Detroit Pistons (139-116). Nonostante i tentativi di Malik Monk e DeMar DeRozan, Sacramento continua a concedere troppo in fase difensiva e fatica a trovare continuità, come dimostra il bilancio complessivo di una squadra stabilmente nelle ultime posizioni della Western Conference.

Qui Sacramento Kings — Situazione opposta per i New York Knicks, che si presentano alla sfida forti di due vittorie consecutive e di un rendimento complessivamente solido. Nell’ultimo turno è arrivato un successo importante sul parquet dei Philadelphia 76ers (112-109), trascinati da un Jalen Brunson in grande serata, autore di 31 punti. I Knicks stanno mostrando equilibrio, profondità del roster e una difesa capace di reggere anche nei finali punto a punto, confermandosi una delle realtà più affidabili della conference.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Knicks-Kings: