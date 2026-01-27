Knicks-Kings: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Sfida sulla carta sbilanciata quella che vede i Sacramento Kings affrontare i New York Knicks in un nuovo appuntamento della regular season NBA. Le due squadre arrivano a questo match con obiettivi e momenti di forma completamente diversi: da un lato Sacramento, in piena crisi di risultati, dall’altro New York, solida e stabilmente nelle zone alte della Eastern Conference. Un incrocio che mette alla prova la tenuta dei Kings e che potrebbe rappresentare un’ulteriore conferma del valore dei Knicks.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Knicks-Kings:
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Qui New York Knicks—
Il momento dei Sacramento Kings è decisamente negativo. La franchigia californiana ha perso le ultime nove partite disputate in trasferta, l’ultima delle quali con un passivo pesante contro i Detroit Pistons (139-116). Nonostante i tentativi di Malik Monk e DeMar DeRozan, Sacramento continua a concedere troppo in fase difensiva e fatica a trovare continuità, come dimostra il bilancio complessivo di una squadra stabilmente nelle ultime posizioni della Western Conference.
Qui Sacramento Kings—
Situazione opposta per i New York Knicks, che si presentano alla sfida forti di due vittorie consecutive e di un rendimento complessivamente solido. Nell’ultimo turno è arrivato un successo importante sul parquet dei Philadelphia 76ers (112-109), trascinati da un Jalen Brunson in grande serata, autore di 31 punti. I Knicks stanno mostrando equilibrio, profondità del roster e una difesa capace di reggere anche nei finali punto a punto, confermandosi una delle realtà più affidabili della conference.
