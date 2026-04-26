Striscia positiva contro ambizione titolo: Konyaspor-Trabzonspor, in programma lunedì 27 aprile 2026 in serata, è una sfida che mette a confronto due squadre in forma ma con obiettivi completamente diversi. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KONYASPOR-TRABZONSPOR SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Konyaspor arriva a questo appuntamento nel miglior momento della sua stagione. Otto partite consecutive senza sconfitte non sono un caso, ma il risultato di un equilibrio trovato tra fase difensiva e capacità di colpire nei momenti giusti. La squadra ha costruito questa crescita passo dopo passo, senza strappi ma con continuità. Il dato più impressionante è il rendimento casalingo: dodici partite senza perdere davanti al proprio pubblico. Questo rende il Konyaspor una squadra estremamente difficile da affrontare, soprattutto per chi deve fare la partita. In casa riesce a gestire meglio i ritmi, a difendersi con ordine e a sfruttare le occasioni con maggiore lucidità. La qualificazione alla semifinale di Coppa contro il Fenerbahce ha dato ulteriore fiducia, confermando una squadra mentalmente pronta e capace di reggere anche partite ad alta tensione. Ora, con la salvezza ormai acquisita, l’obiettivo è chiudere al meglio la stagione e provare a migliorare la posizione in classifica.

Il Trabzonspor, invece, arriva con una pressione completamente diversa. La corsa al titolo non è ancora chiusa, ma i margini sono ridotti al minimo. I due pareggi consecutivi hanno rallentato una rincorsa che fino a poco tempo fa sembrava più concreta, lasciando la squadra a sei punti dalla vetta con poche giornate a disposizione. Questo significa una cosa sola: non si può più sbagliare. Ogni partita è da vincere, senza alternative. Il problema è che proprio nei momenti decisivi la squadra ha perso un po’ di brillantezza, soprattutto nella gestione dei vantaggi e nella continuità offensiva. Nonostante questo, il livello resta alto. Giocatori come Onuachu e Nwakaeme garantiscono peso offensivo, mentre Tufan e Zubkov offrono qualità e inserimenti. La vittoria in Coppa ai rigori contro il Samsunspor ha dato una spinta morale importante, ma ora serve trasformarla in risultati in campionato.

Le probabili formazioni di Konyaspor-Trabzonspor

Il Konyaspor dovrebbe schierarsi con un assetto equilibrato, con Güngördü tra i pali e una difesa guidata da Demirbag. A centrocampo, Jevtovic e Ibrahimoglu daranno struttura, mentre sulla trequarti Bardhi e Turuç avranno il compito di supportare Kramer, riferimento offensivo.

Il Trabzonspor risponde con una squadra più offensiva, con Onana in porta e una difesa guidata da Savic. In mezzo al campo, Tufan sarà fondamentale per equilibrio e inserimenti, mentre davanti Nwakaeme e Zubkov agiranno alle spalle di Onuachu, principale terminale offensivo.

Konyaspor: Gungordu; Andzouana, Nagalo, Demirbag, Kutlu; Ibrahimoglu, Jevtovic; Turuc, Bardhi, Olaigbe; Kramer

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Eskihellac; Tufan, Oulai; Zubkov, Augusto, Nwakaeme; Onuachu.

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