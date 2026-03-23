Korda-Landaluce: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Korda-Landaluce in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 23 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 17:04)

Non perderti neanche un istante della partita tra Sebastian Korda e Martin Landaluce. Qui puoi trovare tutte le informazioni su come seguire il match, il pronostico e i dettagli della sfida valida per il Miami Open, torneo di categoria ATP Masters 1000.

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Il momento delle due squadre — Si preannuncia una partita interessante, ma con un favorito piuttosto chiaro. Lo statunitense Sebastian Korda, che gioca praticamente in casa, parte con i pronostici dalla sua parte nella corsa verso i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’attuale numero 36 del ranking mondiale è già stato uno dei grandi protagonisti del torneo: ai sedicesimi ha infatti eliminato il numero uno del mondo Carlos Alcaraz al termine di una sfida combattuta conclusa in tre set (3-6, 7-5, 4-6). Nel turno precedente, invece, Korda aveva superato senza difficoltà l’argentino Camilo Ugo Carabelli con un netto 6-0, 6-3.

La sfida si presenta invece decisamente più complicata per lo spagnolo Martin Landaluce. Il tennista di Madrid, attualmente numero 151 del ranking ATP, parte sfavorito secondo le quote proposte dagli analisti delle scommesse. Il 20enne ha comunque già compiuto un percorso importante nel torneo, affrontando addirittura cinque match a Miami, considerando anche i due turni di qualificazione.

Nel suo cammino Landaluce ha ottenuto risultati di rilievo: ai trentaduesimi ha eliminato l’azzurro Luciano Darderi, mentre nel turno successivo ha superato in due set anche il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, firmando una delle sorprese del torneo.