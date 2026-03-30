Una delle partite di questi playoff forse più affascinanti dal punto di vista storico è quella tra Kosovo e Turchia. La piccola Nazione balcanica fu parte dell'Impero ottomano per più di cinquecento anni, mentre oggi l'influenza anatolica sul paese si sta facendo nuovamente forte. La gara è in programma martedì 31 marco alle ore 20:45 allo stadio Fadil Vokrri. Chi vince guadagna il biglietto per i Mondiali del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Kosovo-Turchia.
QUALIFICAZIONI
Kosovo-Turchia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Kosovo-Turchia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la finale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma martedì alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv su SkySport, ma esclusivamente all'interno della Diretta Gol al canale 202 del telecomando. Per lo streaming è invece sufficiente collegarsi a Sky Go oppure su NOW, ma la visione è sempre "condivisa" con le altre gare.
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Lo stato di forma delle due squadre—
Il Kosovo, forse impensabilmente, arriva da sei partite consecutive senza sconfitte tra gironi di qualificazione e semifinale playoff per i prossimi Mondiali. Dopo la sconfitta alla prima giornata per 4-0 con la Svizzera, la squadra di Foda ha vinto quattro gare e pareggiate due. Quella di giovedì con la Slovacchia è stata la sfida più folle di serata, con i kosovari che si sono imposti per 3-4 dopo essere andati sotto per due volte.
Anche la Turchia ha perso una sola delle ultime sette partite, quella con la Spagna per 0-6. La squadra di Montella ha però vinto le restanti sei, dimostrando che il calcio turco è in forte crescita. La semifinale con la Romania si è rivelata più difficile del previsto da portare a casa. Ma alla fine è bastato il gol di Kadioglu al 53esimo a sancire il passaggio del turno e ad arrivare a un passo da un Mondiale che manca dal 2002.
Le probabili formazioni—
Nessun problema per Foda al momento, visto che può contare su tutti gli effettivi. Montella invece sta valutando le condizioni di Çalhanoglu, anche se è comunque dato come partente. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
KOSOVO (4-4-2): Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Muslija, Rexhbecaj, Hodza, Vojvoda; Muriqi, Asllani. Allenatore: Franco Foda.
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu; Yilmaz, Arda Guler, Yildiz; Akturkoglu. Allenatore: Vincenzo Montella.
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