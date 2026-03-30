Kosovo-Turchia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 20:45 di martedì 31 marzo al stadio Fadil Vokrri di Pristina

Filippo Montoli 30 marzo - 22:23

Una delle partite di questi playoff forse più affascinanti dal punto di vista storico è quella tra Kosovo e Turchia. La piccola Nazione balcanica fu parte dell'Impero ottomano per più di cinquecento anni, mentre oggi l'influenza anatolica sul paese si sta facendo nuovamente forte. La gara è in programma martedì 31 marco alle ore 20:45 allo stadio Fadil Vokrri. Chi vince guadagna il biglietto per i Mondiali del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Kosovo-Turchia.

Kosovo-Turchia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la finale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma martedì alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv su SkySport, ma esclusivamente all'interno della Diretta Gol al canale 202 del telecomando. Per lo streaming è invece sufficiente collegarsi a Sky Go oppure su NOW, ma la visione è sempre "condivisa" con le altre gare.

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Lo stato di forma delle due squadre — Il Kosovo, forse impensabilmente, arriva da sei partite consecutive senza sconfitte tra gironi di qualificazione e semifinale playoff per i prossimi Mondiali. Dopo la sconfitta alla prima giornata per 4-0 con la Svizzera, la squadra di Foda ha vinto quattro gare e pareggiate due. Quella di giovedì con la Slovacchia è stata la sfida più folle di serata, con i kosovari che si sono imposti per 3-4 dopo essere andati sotto per due volte.

Anche la Turchia ha perso una sola delle ultime sette partite, quella con la Spagna per 0-6. La squadra di Montella ha però vinto le restanti sei, dimostrando che il calcio turco è in forte crescita. La semifinale con la Romania si è rivelata più difficile del previsto da portare a casa. Ma alla fine è bastato il gol di Kadioglu al 53esimo a sancire il passaggio del turno e ad arrivare a un passo da un Mondiale che manca dal 2002.

Le probabili formazioni — Nessun problema per Foda al momento, visto che può contare su tutti gli effettivi. Montella invece sta valutando le condizioni di Çalhanoglu, anche se è comunque dato come partente. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

KOSOVO (4-4-2): Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Muslija, Rexhbecaj, Hodza, Vojvoda; Muriqi, Asllani. Allenatore: Franco Foda.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu; Yilmaz, Arda Guler, Yildiz; Akturkoglu. Allenatore: Vincenzo Montella.