La sfida di tennis femminile tra Marta Kostyuk e Mirra Andreeva è valida per le semifinali del Roland Garros e si gioca giovedì 4 giugno alle ore 15:00. Un confronto affascinante tra due delle giocatrici più interessanti del circuito, con in palio un posto nella finale dello Slam parigino. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Kostyuk arriva a questo appuntamento dopo un percorso molto convincente sulla terra rossa francese. L’ucraina ha mostrato solidità, intensità e una grande capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco, qualità che le hanno permesso di spingersi fino alle semifinali.

La Andreeva, invece, continua a confermare tutto il suo enorme talento. La giovane russa si è imposta come una delle grandi protagoniste del torneo grazie a un tennis completo, intelligente e molto efficace anche nei momenti più delicati degli incontri.

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Il momento delle due tenniste

La

cercherà di sfruttare intensità e aggressività da fondo campo per mettere pressione all’avversaria e prendere il controllo degli scambi.

La Andreeva proverà invece a far valere la qualità del proprio tennis e la maturità mostrata durante tutto il torneo, cercando di conquistare la sua prima finale al Roland Garros.

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