LA Chargers-Vikings: dove vedere la NFL in Tv e in Streaming LIVE

Segui LA Chargers-Vikings: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la NFL in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 00:32)

Il Thursday Night Football promette scintille al SoFi Stadium, dove i Los Angeles Chargers ospitano i Minnesota Vikings in una sfida dal sapore di riscatto. Calcio d’inizio fissato per venerdì 24 ottobre alle 02:15 italiane, in una partita che potrebbe già pesare sulle ambizioni playoff di entrambe le franchigie. Scopri come seguire la sfida di NFL LA Chargers-Vikings GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui LA Chargers — I Bolts di Justin Herbert stanno vivendo fin qui una stagione in chiaroscuro. Dopo il successo convincente sui Colts (38-24), la squadra di coach Staley cerca continuità e una prestazione solida davanti al pubblico di casa. L’attacco aereo funziona, oltre 390 yard su passaggio nell’ultima uscita, ma la difesa concede troppo (oltre 160 punti subiti in 7 gare). Con un bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte, i Chargers sanno che una vittoria contro i Vikings sarebbe cruciale per restare agganciati alla vetta dell’AFC West.

Qui Vikings — I Vikings sono reduci dalla sconfitta amara maturata contro gli Eagles (28-22), ma le statistiche raccontano una squadra viva e pericolosa. Carson Wentz ha lanciato per quasi 300 yard, mentre Justin Jefferson continua a essere una minaccia costante per qualsiasi difesa. Minnesota ha mostrato grinta e solidità in trasferta, coprendo lo spread (+3) in 7 delle ultime 10 gare lontano da casa. La squadra di Kevin O’Connell punta a ribaltare i pronostici e a rientrare nella corsa playoff della NFC North.

