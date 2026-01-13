Notte di Coppa del Re al Riazor, con una sfida che profuma di storia e obblighi pesanti. Il Deportivo La Coruña, gloriosa ex del calcio spagnolo, ospita un Atletico Madrid che non può permettersi passi falsi. Per il Cholo, questa competizione è molto più di una semplice alternativa.
La Coruna-Atletico Madrid: dove vedere la Copa del Rey in Streaming e in TV
Diego Simeone arriva a questo appuntamento dopo giorni tutt’altro che tranquilli. In conferenza stampa il tecnico argentino ha fatto mea culpa, chiedendo scusa pubblicamente sia a Florentino Perez che a Vinicius Jr. per alcune frasi pronunciate durante la Supercoppa.Un gesto che sa di distensione, ma che racconta anche di una stagione complicata.
Sul campo, però, non c’è margine d’errore. Con Liga e Champions che non sorridono, la Coppa del Re rappresenta l’unica vera strada per alzare un trofeo. Per questo motivo il Cholo è orientato a schierare l’undici migliore possibile, senza turnover né calcoli. Da segnalare l’uscita definitiva di scena di Raspadori, inizialmente convocato ma poi ceduto all’Atalanta. Per il resto, spazio ai titolari.
Il Depor vive lontano dai fasti del passato, ma il Riazor resta un campo carico di storia. I tifosi più nostalgici ricordano ancora le notti europee contro Milan e Juventus, quando i galiziani erano una realtà temuta in Champions League. Oggi la distanza tecnica con l’Atletico è evidente, ma in una gara secca di Coppa l’orgoglio può fare la differenza, almeno per provare a restare in partita il più a lungo possibile.
La Coruna-Atletico Madrid, probabili formazioni—
DEPORTIVO LA CORUNA (4-4-2): Fernandez; Altimira, Noubi, Barcia, Quagliata; Luismi, Villares, Soriano, Mella; Stoichkov, Hernandez.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Baena; Alvarez, Griezmann.
