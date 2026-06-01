Una carriera che sta accelerando oltre ogni previsione contro un'occasione che potrebbe non tornare più. Martedì 2 giugno alle ore 11:00 il Roland Garros mette di fronte Rafael Jodar e Alexander Zverev in un quarto di finale che racconta due storie completamente diverse. Lo spagnolo classe 2006 continua a vivere il torneo dei sogni dopo una serie di prestazioni sorprendenti, mentre il tedesco vede davanti a sé una strada potenzialmente irripetibile verso il primo titolo Slam della carriera. Gioventù e incoscienza contro esperienza e pressione: ingredienti perfetti per una sfida tutta da seguire. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI JODAR-ZVERER CLICCA SU BET365.

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Momento dei due tennisti

Rafael Jodar rappresenta senza dubbio una delle rivelazioni assolute di questo Roland Garros. A inizio stagione occupava la posizione numero 165 del ranking ATP, ma i risultati ottenuti negli ultimi mesi hanno certificato una crescita rapidissima. Il percorso parigino ha confermato il valore del giovane spagnolo, capace di raggiungere i quarti di finale al suo primo Roland Garros da professionista. L'ultima impresa è arrivata contro Pablo Carreno Busta, superato al termine di una rimonta che ha ulteriormente rafforzato la fiducia di un giocatore che sembra non conoscere limiti. Arrivato a questo punto del torneo senza particolari pressioni, Jodar proverà ancora una volta a sorprendere tutti.

Alexander Zverev sa invece di trovarsi davanti a una delle opportunità più importanti della sua carriera. L'eliminazione anticipata di alcuni dei principali protagonisti del circuito ha aperto scenari che pochi avrebbero immaginato alla vigilia e il tedesco è diventato il principale candidato alla conquista del titolo. Sul piano tecnico e dell'esperienza il divario con Jodar appare evidente, ma la vera sfida di Zverev sarà soprattutto mentale. Nel corso della carriera il tedesco ha spesso dimostrato di soffrire le situazioni di grande pressione e ogni turno superato aumenta inevitabilmente aspettative e responsabilità. Per questo motivo il match contro il giovane spagnolo potrebbe nascondere più insidie di quanto suggeriscano le quote.

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