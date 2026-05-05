Questa è una partita che va presa con attenzione. La Guaira e Bolivar si affrontano in una gara importante, soprattutto per la classifica del girone. Giovedì 7 maggio alle 00:00 si gioca a Caracas, e la situazione è abbastanza chiara: La Guaira ha bisogno di punti, mentre il Bolivar arriva in condizioni migliori e con più certezze nel gioco. La Guaira sta facendo fatica, soprattutto dietro, e non sempre riesce a costruire occasioni pulite. Il Bolivar, invece, è una squadra più organizzata, che crea tanto e prova sempre a tenere il controllo della partita. Sarà quindi una gara in cui bisognerà vedere se i padroni di casa riescono a restare ordinati e a non concedere troppo, oppure se il Bolivar riuscirà a imporre il proprio ritmo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LA GUAIRA-BOLIVAR CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

La Guaira continua a mostrare limiti evidenti. Segna poco, crea poco e dietro concede troppo facilmente. Anche nelle ultime partite si è visto: fatica a reggere quando il ritmo sale e spesso perde compattezza.

Il Bolivar, invece, è una squadra molto più aggressiva. I numeri parlano da soli: tantissimi tiri, pressione alta e continuità offensiva. Non sempre è perfetta dietro, ma davanti produce tanto e alla lunga qualcosa trova.

Le probabili formazioni

La Guaira dovrebbe schierarsi con Sanchez in porta e una linea difensiva con Osio e Rivero centrali, chiamati a reggere l’urto. A centrocampo Peña e Perdomo daranno equilibrio, mentre Correa e Castellanos proveranno a creare qualcosa alle spalle di Londono Bedoya, principale riferimento offensivo.

Il Bolivar risponde con Lampe tra i pali e una difesa più strutturata con Arreaga e Sagredo. In mezzo Justiniano detta i tempi, con Melgar più libero di costruire. Davanti, Romero e Chavez garantiscono movimento, velocità e presenza costante.

La Guaira (4-2-3-1): Sanchez; Gutiérrez, Osio, Rivero, Hernandez; Peña, Perdomo; Castellanos, Da Silva Correia, Correa; Londono Bedoya.

Bolivar (4-2-3-1): Lampe; Sagredo, Paz Vargas, Arreaga, Sagredo; Justiniano, Melgar; Saavedra, García; Dorny Romero, Chavez.

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