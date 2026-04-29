Una serie che non segue il copione, una gara che può ribaltare le sensazioni: tra il 29 e il 30 aprile 2026 alle ore 04:00 italiane, alla Crypto.com Arena, i Lakers hanno il primo vero match point, ma con Houston che ha appena dimostrato di poter cambiare l’inerzia. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LA LAKERS-HOUSTON ROCKETS SU BET365

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Il momento delle due squadre

I Lakers sono avanti 3-1, ma il margine è più fragile di quanto sembri. L’ultima partita persa male ha riaperto dubbi soprattutto nella gestione dei possessi. Los Angeles gioca meglio, tira meglio, ma spreca troppo. Il dato delle palle perse (18.3 a partita) è il vero problema. Contro una squadra come Houston, che vive di energia e seconde opportunità, ogni errore diventa un regalo. E nei playoff, questi regali pesano doppio. LeBron James resta il centro di tutto: punti, gestione, ritmo. Attorno a lui, però, serve ordine. Kennard deve aprire il campo, Smart portare controllo e difesa, mentre Ayton è chiamato a una battaglia vera sotto canestro. Se i Lakers giocano puliti, vincono. Se si incasinano, rimettono Houston in partita.

Dall’altra parte, i Rockets hanno trovato la loro identità nella serie: sporcare tutto. Non è una squadra precisa, ma è una squadra fastidiosa. Tirano male, ma recuperano con rimbalzi e aggressività. Non dominano tecnicamente, ma rendono ogni possesso complicato. È basket fisico, continuo, logorante. Durant resta il riferimento offensivo, ma il vero equilibrio lo dà Sengun, che sta giocando una serie intelligente e completa. E poi c’è Amen Thompson, che è il vero jolly: energia, rimbalzi, impatto totale. Houston non deve essere perfetta. Deve solo portare la partita nel caos. Se succede, può riaprirla.

Probabili quintetti base di LA Lakers-Houston Rockets

I Lakers si affidano a LeBron James come regista offensivo, con Kennard per il tiro e Ayton nel pitturato.

Houston risponde con fisicità e versatilità: Sengun come riferimento interno, Durant come soluzione offensiva e Thompson come uomo ovunque.

Los Angeles Lakers: Smart, Kennard, Hachimura, LeBron James, Ayton.

Houston Rockets: Sheppard, Thompson, Smith Jr., Durant, Sengun.

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