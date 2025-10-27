Lakers-Portland, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Scopri come seguire la gara Lakers-Portland in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 15:05)

I Lakers tornano in campo contro Portland. I gialloviola però sono in preda ad una forte crisi d'infortuni e oltre Lebron James, mancherà anche l'altra stella, Luka Doncic. Dall'altra parte una squadra giovane, che però non sarà vittima semplice. Il tutto nella notte di martedì 28 ottobre. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Lakers-Portland IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Lakers-Portland in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della NBA direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Lakers-Portland” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Stasera i Lakers ospiteranno i Portland Trail Blazers. I padroni di casa, recentemente privi non solo di LeBron James ma anche di Doncic, sono comunque riusciti a imporsi su Sacramento lunedì scorso. Gli ospiti, invece, hanno dato filo da torcere ai Clippers, cedendo però alla fine con un margine ristretto.

Riusciranno entrambe le squadre a offrire una prestazione di qualità giocando in un back-to-back? Abbiamo i nostri dubbi, ma vediamo più da vicino i numeri e proviamo a formulare un pronostico ragionato.

Analizzando gli incontri ufficiali tra Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, si scopre che le due squadre si sono affrontate 58 volte, con 27 vittorie per i Lakers e 31 per Portland, inclusi i tempi supplementari. I padroni di casa segnano in media 105,91 punti a partita, mentre gli ospiti registrano 106,31, per una media totale di 212,22 punti per incontro. L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 13 aprile 2025, sul parquet dei Trail Blazers, e si concluse con un netto 109-81 a favore di Portland.

Non perdere l’occasione diseguire Lakers-Portland in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NBA.