La serie si trasferisce a Los Angeles con Oklahoma City in vantaggio 2-0, e con la sensazione che finora i Thunder abbiano dettato il ritmo, imponendo fisicità e precisione. La terza partita si giocherà alla Crypto.com Arena, dove i Lakers devono sfruttare il fattore campo per reagire immediatamente: un eventuale 3-0 nella semifinale di Conference ridurrebbe drasticamente le loro possibilità di rimonta.

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Il momento delle due squadre

Un dato chiave riguarda l’efficienza offensiva. I Lakers segnano in media 100,5 punti, subiscono 103,1, distribuiscono 23,6 assist, tirano col 46,8% dal campo, catturano 40 rimbalzi e perdono 16,9 palloni a partita. Oklahoma City, invece, mostra statistiche più solide: 120,7 punti segnati, 103,2 subiti, 26,3 assist, 49,9% dal campo, 42 rimbalzi e solo 10,8 palle perse. Il quadro tecnico è evidente: i Thunder producono di più e commettono meno errori.

La pressione è tutta sui Lakers, che devono gestire meglio il ritmo, prendere decisioni più ordinate e contenere rapidamente il primo vantaggio creato da Shai Gilgeous-Alexander. Oklahoma City, al contrario, può continuare a fare leva su rotazioni aggressive, protezione del ferro e attacco fluido, soprattutto se Chet Holmgren rimane dominante su entrambi i lati del campo.

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