Dove vedere Barcellona-Siviglia in diretta TV e streaming live

Il Barcellona si presenta alla sfida al primo posto nel campionato spagnolo con quattro punti in più sul Real Madrid secondo. I Catalani hanno speso diverse energie in Inghilterra contro il Newcastle e sono riusciti a strappare un pareggio soltanto all'ultimo respiro, grazie ad un rigore di Lamine Yamal. In Liga, però, sono arrivate ben tre vittorie di fila, di cui l'ultima contro l'Athletic Club - in cui è stato decisivo sempre il talentuoso attaccante spagnolo. Il Siviglia invece sta raccogliendo risultati altalenanti, nelle ultime cinque partite ha ottenuto soltanto una vittoria contro il Getafe e ben quattro pareggi.