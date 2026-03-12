Domenica quindici marzo il Barcellona torna in campo dopo la sfida di Champions League contro il Newcastle. La formazione di Hansi Flick, tra le mura amiche, affronterà il Siviglia. Il match, valido per la ventottesima giornata del campionato spagnolo, avrà il suo inizio alle 16:15. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.
Lo streaming live
Laliga, Barcellona-Siviglia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Il Barcellona si presenta alla sfida al primo posto nel campionato spagnolo con quattro punti in più sul Real Madrid secondo. I Catalani hanno speso diverse energie in Inghilterra contro il Newcastle e sono riusciti a strappare un pareggio soltanto all'ultimo respiro, grazie ad un rigore di Lamine Yamal. In Liga, però, sono arrivate ben tre vittorie di fila, di cui l'ultima contro l'Athletic Club - in cui è stato decisivo sempre il talentuoso attaccante spagnolo. Il Siviglia invece sta raccogliendo risultati altalenanti, nelle ultime cinque partite ha ottenuto soltanto una vittoria contro il Getafe e ben quattro pareggi.
Per non perderti nemmeno un minuto del match Barcellona-Siviglia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Barcellona-Siviglia in diretta TV e streaming live—
Barcellona-Siviglia sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
