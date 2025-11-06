Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida de LaLiga

Lorenzo Maria Napolitano 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 21:02)

Ritorna la magia del calcio spagnolo. Uno dei match più affascinanti che propone il calendario de LaLiga, questo weekend, è quello tra Elche e Real Sociedad, due squadre molto vicine in classifica e che coltivano ambizioni sempre più alte. La sfida si terrà all'Estadio Valero, fischio d'inizio previsto alle 21:00. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Elche-Real Sociedad, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Elche-Real Sociedad ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del calcio spagnolo in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Elche-Real Sociedad” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — L'Elche è tra le più piacevoli sorprese di questa stagione nel campionato spagnolo. Trascinato dalle prestazioni e dai gol di André Silva, il club è riuscito ad assistersi in piena metà classifica: al momento, infatti, occupa il nono posto. Nelle ultime partite non sono arrivati grosse soddisfazioni, ma il bottino racimolato fino e all'undicesima giornata può reputarsi sicuramente soddisfacenti.

La Real Sociedad invece ha avuto un avvio assai complicato, ma man mano sta recuperando terreno scalando posizioni in classifica. Nelle ultime cinque partite ha raccolto sette punti, ma è reduce da ben tre risultati utili consecutivi, di cui due vittorie. Il che sancisce un buon momento di forma da parte della formazione di Franciso.

Le probabili formazioni di Elche-Real Sociedad — L'Elche proseguirà la sua stagione con un modulo indirizzato all'attacco: versatile, dinamico, offensivo. Al 4-3-3 dell'Elche, però, si opporrà un folto centrocampo da parte della Real Sociedad, che scenderà in campo con il consueto 4-5-1, con Oyarzabal unico riferimento offensivo.

Elche (4-3-3): Iñaki Peña; Alvaro Núñez, Víctor Chust, Pedro Bigas, Léo Pétrot; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas; Rafa Mir, André Silva, Germán Valera

Real Sociedad (4-5-1): Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gómez; Gonçalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera, Brais Méndez, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal

