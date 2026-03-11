All'Estadio Municipal de Montilivi, il 14 marzo , scendono in campo il Girona e l'Athletic Bilbao. La sfida, valida per la ventottesima giornata del campionato spagnolo, avrà il fischio d'inizio alle alle 14:00. Per scoprire come guardare gratuitamente la sfida, continua a leggere l'articolo.

Il match mette di fronte due squadre reduci da un momento di forma poco soddisfacente. I padroni di casa hanno strappato una sola vittoria nelle ultime cinque partite e si presentano al quindicesimo posto. L'ultimo successo è quello ottenuto sorprendentemente contro il Barcellona in casa, ma da quel momento sono stati collezionati due punti in tre partite. L'Athletic Bilbao , per quanto goda di una posizione migliore in classifica, si presenta con un pareggio contro il Rayo Vallecano e la sconfitta sotto i colpi del Barça.

Dove vedere Girona-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming live

Girona-Athletic Bilbao sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.