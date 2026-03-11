All'Estadio Municipal de Montilivi, il 14 marzo, scendono in campo il Girona e l'Athletic Bilbao. La sfida, valida per la ventottesima giornata del campionato spagnolo, avrà il fischio d'inizio alle alle 14:00. Per scoprire come guardare gratuitamente la sfida, continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
LaLiga, Girona-Athletic Bilbao: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Il match mette di fronte due squadre reduci da un momento di forma poco soddisfacente. I padroni di casa hanno strappato una sola vittoria nelle ultime cinque partite e si presentano al quindicesimo posto. L'ultimo successo è quello ottenuto sorprendentemente contro il Barcellona in casa, ma da quel momento sono stati collezionati due punti in tre partite. L'Athletic Bilbao, per quanto goda di una posizione migliore in classifica, si presenta con un pareggio contro il Rayo Vallecano e la sconfitta sotto i colpi del Barça.
Per non perderti nemmeno un minuto del match Girona-Athletic Bilbao sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Girona-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming live—
Girona-Athletic Bilbao sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA