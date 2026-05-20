Nelle Isole Baleari sabato il clima sarà rovente, e non parliamo di sole. Allo Stadio Son Moix di Palma de Maiorca la formazione di Martín Demichelis affronterà il Real Oviedo già retrocesso, con l'obiettivo di vincere per provare a tutti i costi a strappare il pass per la salvezza in massima serie. Il suo destino, però, non dipende soltanto dal proprio risultato. La partita sarà sabato 23 maggio alle 21:00: per scoprire come non perdere nemmeno un minuto di una delle partite più avvincenti del weekend, continua a leggere l'articolo.

Il Maiorca si presenta alla sfida casalinga con 39 punti in classifica. Bottino fermo da diverse settimane dato che nelle ultime partite la squadra di Demichelis non è riuscita a guadagnare vittorie, anzi, tutt'altro: sono state rimediate ben tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, che hanno condannato il Maiorca a non essere padrone del proprio destino. Infatti, una vittoria contro l'Oviedo (già retrocesso) potrebbe non essere sufficiente per evitare la retrocessione. Il Girona, al diciottesimo posto, ha 40 punti, mentre Elche, Osasuna e Levante 42. Dunque, c'è una fortissima concorrenza e si deciderà tutto in novanta minuti. Per la salvezza, la squadra favorita è il Levante che è reduce da tre vittorie consecutive e con lui l'Elche. Il Maiorca, tra l'altro, potrebbe curiosamente retrocedere nonostante vanti il secondo (al momento) miglior marcatore del campionato spagnolo, Vedat Muriqi, a soli due gol di distanza da Kylian Mbappé.

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