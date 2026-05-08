Allo Stadio di Maiorca Son Moix arriva il Villarreal, in occasione della trentacinquesima giornata del campionato spagnolo. Le due squadre, che competono per obiettivi profondamente diversi, si sfideranno alle 14:00 di domenica 10 maggio. Per scoprire come seguire la sfida de LaLiga, continua a leggere l'articolo.

Il Maiorca nonostante stia conquistando punti nelle ultime partite, è sempre invischiato nella lotta per non retrocedere, quest'anno particolarmente interessante nel campionato spagnolo. La squadra di Demichelis si presenta alla gara contro il Villarreal da sfavorito, per quanto riguarda la classifica, ma è reduce comunque da un momento positivo dato che ha vinto l'ultimo match contro il Girona. Adesso vanta due punti di vantaggio sul Deportivo Alavés, al momento al diciottesimo posto.

Discorso diverso per il Villarreal che non può né migliorare tantomeno peggiorare la sua posizione in classifica. La squadra di Marcelino ha disputato un'ottima stagione mettendo subito in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Alle calcagna c'è l'Atlético Madrid, ma in Liga quest'anno non è riuscito a dare il meglio di sé e, quindi, molto probabilmente sarà il Submarino Amarillo a terminare il campionato spagnolo con l'ultimo gradino del podio. La squadra di Marcelino, ad ogni modo, si presenta con due vittorie di fila alla partita; ben tre nelle ultime quattro partite, di cui l'ultima contro il Levante per il risultato di 5-1.

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